Diễn tập cấp nước an toàn

Tham dự diễn tập có hơn 2.000 hộ dân cùng cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty CP Cấp nước Nhà Bè. Với tình huống sự cố mất nước tại block M2 chung cư Jamona, đơn vị Cấp nước Nhà Bè tiến hành khắc phục sự cố theo các bước cụ thể. Trước tiên là triển khai phương án cấp nước khẩn cấp bằng xe bồn trong thời gian chờ khắc phục sự cố; thông báo đến Ban quản lý chung cư Jamona về nguyên nhân và thời gian khắc phục sự cố mất nước. Kế đến, đơn vị di chuyển xe bồn cấp nước khẩn cấp, xe chở túi lấy nước di động và thiết bị, xe khắc phục sự cố cấp nước, kiểm tra mạng lưới cấp nước nội bộ của chung cư để khắc phục sự cố.

Sau 2 giờ diễn tập khắc phục sự cố, Ban chỉ đạo cấp nước an toàn đã họp kiểm tra, đánh giá kết quả phương án khắc phục sự cố, tái lập hoàn thiện khu vực khắc phục sự cố (giả định) và họp đánh giá, rút kinh nghiệm. Buổi diễn tập là dịp để đánh giá tính sẵn sàng ứng phó của Công ty CP Cấp nước Nhà Bè khi tham gia khắc phục sự cố cấp nước an toàn, từ đó có những điều chỉnh kịp thời để đảm bảo thực hiện cấp nước an toàn trên hệ thống mạng lưới cấp nước do công ty quản lý, đồng thời giúp tập thể người lao động công ty nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động hơn trong việc ứng phó các sự cố.

HẠNH NGUYÊN