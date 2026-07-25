Từ tư duy toàn cầu đến chiến lược phát triển bất động sản mang bản sắc riêng

Trong bản đồ kinh tế Việt Nam, hành trình mở rộng của các tập đoàn công nghiệp sang lĩnh vực bất động sản luôn thu hút sự quan tâm của giới quan sát, bởi khác biệt không đến từ việc đầu tư vào một ngành mới, mà từ khả năng chuyển hóa năng lực cốt lõi thành giá trị mới. Với TBS Group, TBS Land chính là bước tiếp nối của hành trình kế thừa nền tảng quản trị và tư duy phát triển để kiến tạo những không gian sống bền vững cho cộng đồng.

TBS Land sở hữu nền tảng nội lực vững chắc kế thừa từ hệ sinh thái TBS Group

TBS Group: 4 thập kỷ khẳng định năng lực tự chủ và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Trong bất động sản, điều tạo nên giá trị bền vững của một dự án không chỉ là khả năng tài chính, mà còn nằm ở năng lực phát triển sản phẩm, quản trị chất lượng và khả năng kiểm soát chuỗi giá trị. Đó cũng là nền tảng TBS Land kế thừa từ TBS Group – doanh nghiệp đã dành gần bốn thập kỷ để khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thành lập năm 1989, TBS Group khởi đầu trong bối cảnh ngành công nghiệp da giày xuất khẩu Việt Nam gần như chưa có nền tảng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Không có tiền lệ để học hỏi, doanh nghiệp buộc phải chủ động nghiên cứu và tự xây dựng năng lực. Thông qua các triển lãm quốc tế và quá trình hợp tác với những thương hiệu như Skechers, Decathlon, Coach, Kate Spade..., doanh nghiệp từng bước tiếp cận công nghệ, tiêu chuẩn quản trị và quy trình vận hành hiện đại.

Nhưng thay vì dừng lại ở vai trò gia công thuần túy, TBS Group liên tục đầu tư vào Nghiên cứu phát triển (R&D), hoàn thiện chuỗi giá trị và nâng cao năng lực quản trị để từng bước tham gia vào những khâu có giá trị gia tăng cao hơn.

Đến nay, Tập đoàn sở hữu 7 trung tâm R&D với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp từng bước khẳng định vai trò đối tác chiến lược toàn cầu của nhiều “ông lớn” như Skechers, Decathlon, WWW hay Coach, Kate Spade,.... Đây là năng lực mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam không thể xây dựng được.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, TBS Group phát triển hệ sinh thái đa ngành gồm logistics, thương mại – dịch vụ và bất động sản. Hệ thống logistics cùng cảng cạn nội địa quy mô lớn, chuỗi khách sạn Mai House Hotels & Resorts và mạng lưới cửa hàng TBS Retail tạo nên một hệ sinh thái có tính liên kết cao, củng cố năng lực vận hành và phát triển dài hạn của tập đoàn.

Sau gần bốn thập kỷ, TBS Group đã xây dựng đội ngũ gần 50.000 nhân sự cùng nền tảng tài chính được tích lũy từ hoạt động cốt lõi. Chính nội lực đó tạo điều kiện để TBS Land theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào chất lượng sản phẩm, tiến độ triển khai và giá trị bền vững.

TBS Land: Kế thừa tư duy của ngành công nghiệp thời trang vào triết lý phát triển bất động sản

Tại TBS Land, bất động sản không đơn thuần là việc xây dựng lên những công trình bằng bê tông và các thông số kỹ thuật. Đó là lĩnh vực hội tụ nhiều lớp giá trị, đòi hỏi sự am hiểu về quy hoạch đô thị, hạ tầng, kinh tế học, xã hội học và triết lý phát triển vị nhân sinh. Vì vậy, ngay từ khi gia nhập thị trường địa ốc, TBS Land lựa chọn triết lý “Xây từ tâm, dựng vì người”, hướng đến phát triển không gian sống bền vững cho cộng đồng.

Sự khác biệt mang tính bản sắc của TBS Land được kế thừa từ chính nền tảng của ngành sản xuất công nghiệp TBS Group. Nếu trong ngành công nghiệp thời trang, một sản phẩm được tạo nên bởi sự kết hợp giữa công nghệ, chất lượng, tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng, thì với TBS Land, những giá trị đó tiếp tục được mở rộng trong phát triển bất động sản. Mỗi dự án không chỉ được nhìn dưới góc độ kỹ thuật hay tài chính, mà còn là một hành trình trải nghiệm không gian sống, nơi con người gắn bó, kết nối với những giá trị lâu dài.

“Ốc đảo xanh” hiện diện tại tầng 3 của dự án Green Skyline

Vì vậy, từ quy hoạch, thiết kế, cảnh quan đến hệ tiện ích và vận hành đều được TBS Land nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tạo nên những tổ ấm an cư mang giá trị bền vững.

Green Skyline: Hiện thực hóa triết lý bằng sản phẩm hướng đến giá trị thực

Green Skyline là dự án đầu tiên phản ánh trọn vẹn triết lý phát triển của TBS Land. Không chỉ cho thấy năng lực triển khai khi 4 tòa tháp đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự án còn tạo lợi thế cạnh tranh nhờ chất lượng sản phẩm, mức giá hợp lý và chính sách tài chính hướng đến nhu cầu ở thực.

Green Skyline tạo lợi thế cạnh tranh trước hết ở khả năng tiếp cận. Dự án có giá từ 2,75 tỷ đồng cho căn hộ 1 phòng ngủ, cùng phương án thanh toán chỉ 15% đến khi nhận nhà (dự kiến cuối năm 2026) và chính sách hỗ trợ lãi suất cố định 5,5% trong 36 tháng. Bài toán tài chính được tối ưu nhờ lợi thế quỹ đất tích lũy từ sớm và khả năng kiểm soát chi phí phát triển của hệ sinh thái TBS Group, qua đó mở rộng cơ hội sở hữu cho các gia đình trẻ và khách hàng mua để ở.

Dự án Green Skyline do TBS Land phát triển đã chính thức cất nóc và sẵn sàng bàn giao năm 2026

Song song với khả năng sở hữu, dự án được phát triển hệ tiện ích gồm 32 tiện ích nội khu đa dạng nhằm nâng cao trải nghiệm sống của cư dân. Ngoài ra, các tiện ích ngoại khu hiện hữu như Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức liền kề và siêu thị Go! kế bên, cùng khối đế thương mại và phố mua sắm trong khu đô thị đồng bộ 39ha có thể sẵn sàng khai thác ngay tạo nên giá trị cho dự án.

Tiêu chuẩn bàn giao cao cấp với thiết bị đến từ các thương hiệu quốc tế như Kohler, Mitsubishi, Hafele,.. của bộ sưu tập căn hộ Skyline Central hoàn thiện nội thất phong cách Japandi giúp khách hàng có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay sau khi bàn giao.

Tầm nhìn dài hạn từ sự thấu hiểu giá trị thực

Green Skyline là bước hiện thực hóa rõ nét triết lý “Xây từ tâm, dựng vì người” của TBS Land. Dự án không chỉ phản ánh năng lực triển khai và tư duy phát triển sản phẩm được kế thừa từ TBS Group, mà còn cho thấy định hướng lấy giá trị sử dụng thực, trải nghiệm cư dân và chất lượng bền vững làm nền tảng trong mỗi quyết định phát triển.

SƠN NGUYỄN