Lương Hòa – Tây Ninh trước chu kỳ tái định giá từ các cột mốc hạ tầng

Sự kiện đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh sắp thông xe kỹ thuật đang kích hoạt làn sóng dịch chuyển dòng tiền về cửa ngõ phía Tây Nam TPHCM. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, kịch bản tăng trưởng vượt bậc tại Bình Dương và Nhơn Trạch sẽ lặp lại tại khu vực Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (mới) – địa bàn vốn là trung tâm hành chính của tỉnh Long An trước sáp nhập.

Đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh chính thức thông xe kỹ thuật ngày 28-7-2026, đánh dấu kết nối xuyên suốt cho khu Tây Nam TPHCM

Trục động lực Lương Hòa – Bình Chánh kết nối trực tiếp với Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài từ trung tâm TPHCM về phía Tây Nam. Theo kế hoạch của UBND TPHCM, tuyến Võ Văn Kiệt nối dài có tổng vốn đầu tư khoảng 19.400 tỷ đồng, dài gần 15 km, tạo trục xuyên suốt từ lõi đô thị đến địa bàn Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Khi hai dự án này hình thành đồng bộ, khu vực cửa ngõ phía Tây Nam sẽ rút ngắn đáng kể thời gian kết nối với trung tâm thành phố, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho các khu công nghiệp, logistics và đô thị vệ tinh.

Ba động lực của chu kỳ định giá lại

Đối với thị trường bất động sản, các công trình hạ tầng quy mô lớn thường tạo hiệu ứng trước khi chính thức vận hành. Lịch sử cho thấy dòng tiền đầu tư thường vận động trước 3 – 6 tháng so với thời điểm thông xe, khi nhà đầu tư đón đầu quá trình tái định giá của khu vực.

Thực tế này từng diễn ra tại Bình Dương, nơi trục Mỹ Phước – Tân Vạn đưa giá bất động sản Thuận An, Dĩ An từ vài triệu đồng/m² lên mặt bằng mới 35 – 55 triệu đồng/m². Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang lặp lại quỹ đạo tương tự: cầu Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 vừa hoàn thiện đã đưa giá đất nền phổ biến lên 15 – 35 triệu đồng/m², một số vị trí trung tâm chạm mốc 35 – 55 triệu đồng/m². Hai tiền lệ này lý giải vì sao dòng tiền đang dịch chuyển sớm về Lương Hòa – Tây Ninh khi hành lang hạ tầng kết nối dần hình thành.

Nhưng điểm khác biệt của khu vực Lương Hòa nằm ở chỗ: quá trình định giá lần này không chỉ dựa trên kỳ vọng quy hoạch như các chu kỳ trước, mà được củng cố bởi nhiều động lực phát triển diễn ra đồng thời. Song song với sự hội tụ của trục Lương Hòa – Bình Chánh, Võ Văn Kiệt nối dài và Vành đai 3, khu vực còn liên tục đón dòng vốn FDI đổ vào các khu công nghiệp Bến Lức, Đức Hòa (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), kéo theo nhu cầu thực về nhà ở, dịch vụ và không gian sống cho lực lượng chuyên gia, kỹ sư làm việc tại đây.

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ ba động lực này – hạ tầng kết nối, mở rộng công nghiệp và nhu cầu ở thực – không xuất hiện tuần tự mà cộng hưởng cùng lúc. Đây chính là nền tảng vững chắc hơn cho chu kỳ định giá lại của bất động sản Lương Hòa – Tây Ninh, so với các đợt tăng giá trước đây từng chủ yếu dựa vào kỳ vọng quy hoạch đơn lẻ.

Những tọa độ đón đầu hành lang hạ tầng mới

Khi các động lực tăng trưởng dần hội tụ, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển về những dự án nằm trên hành lang hạ tầng mới. Dọc trục Lương Hòa – Bình Chánh quy tụ 1.100 khu đô thị công nghiệp, nổi bật trong bức tranh đó là Dragon Eden – Khu đô thị công nghiệp quy mô 146,8 ha do Công ty cổ phần Mai Bá Hương phát triển, sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm đối diện hai khu công nghiệp sinh thái lớn Tandoland và Prodezi quy mô 650ha, thuộc xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Không chỉ đón đầu nhu cầu ở thực của lực lượng chuyên gia, kỹ sư làm việc tại khu vực, dự án còn tạo điểm khác biệt với phân khu River nằm ven kênh Thầy Mười có bề rộng khoảng 40m. Đây là không gian sống hiếm thấy giữa vùng công nghiệp sôi động, đúng xu hướng phát triển đô thị vệ tinh gắn với chất lượng sống.

Cùng thời điểm, chủ đầu tư Tandoland phối hợp cùng đơn vị phát triển Mai Bá Hương chính thức khánh thành Eden Park – công viên trung tâm 2,1 ha tích hợp Nhà điều hành Eden Lounge, hồ cảnh quan, nhạc nước nghệ thuật, quảng trường và hệ thống đường dạo, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn và tổ chức sự kiện cộng đồng. Sự xuất hiện của Eden Park không chỉ bổ sung tiện ích, mà còn cho thấy dự án đang chuyển từ giai đoạn đầu tư hạ tầng sang hình thành một không gian sống hiện hữu, đúng với định hướng phát triển đồng bộ mà Mai Bá Hương theo đuổi.

Công viên Eden Park rộng 2,1 ha chính thức đi vào hoạt động, góp phần hoàn thiện không gian sinh thái - giải trí - kết nối cộng đồng tại khu đô thị Dragon Eden

Chính sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, quy mô lớn và không gian sinh thái – tiện ích đặc trưng giúp Dragon Eden được đánh giá có dư địa tăng giá bền vững trong trung và dài hạn, khi hành lang kinh tế phía Tây Nam TPHCM ngày càng định hình rõ nét và không gian công nghiệp khu vực Lương Hòa – Tây Ninh tiếp tục mở rộng.

Từ kỳ vọng hạ tầng đến giá trị hiện thực

Đáng chú ý, chu kỳ sắp tới của thị trường Lương Hòa – Tây Ninh không đơn thuần được dẫn dắt bởi kỳ vọng hạ tầng. Đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh chuẩn bị đưa vào khai thác, Vành đai 3 tăng tốc hoàn thiện, đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài sắp khởi công, cùng sự mở rộng của hệ thống khu công nghiệp, tất cả đang cộng hưởng để tạo nên nền tảng phát triển đa chiều cho toàn khu vực, trong bối cảnh trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh Tây Ninh (mới) được đặt tại địa bàn Long An cũ.

Thực tế, nhiều khu công nghiệp trọng điểm tại địa phương đã đạt tỷ lệ lấp đầy cao, dòng vốn FDI vẫn duy trì xu hướng tăng. Những con số này phản ánh nhu cầu thực về nhà ở, thương mại và dịch vụ, chứ không chỉ là kỳ vọng đầu cơ. Nói cách khác, hạ tầng không tạo ra giá trị từ con số 0, mà đóng vai trò giải phóng và khuếch đại những lợi thế đã được tích lũy qua nhiều năm từ công nghiệp, dân cư và dòng vốn đầu tư.

Chính vì vậy, Đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh nên được nhìn nhận như cột mốc hiện thực hóa giá trị vốn có của khu vực, hơn là điểm khởi đầu của một thời kỳ tăng trưởng mới. Khi hạ tầng đồng loạt vận hành và mặt bằng giá mới chính thức được xác lập, câu hỏi đặt ra không còn là khu vực Lương Hòa – Tây Ninh có bước vào chu kỳ định giá mới hay không, mà là “nhà đầu tư đã tham gia từ giai đoạn nào” của chu kỳ ấy.

QUANG MINH