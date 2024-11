Điều chỉnh theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tham dự Tuần lễ ngành nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2024 diễn ra tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Hoạt động do Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) tổ chức với chủ đề: “Phát triển ngành nước Việt Nam: An ninh, An toàn, Hiệu quả và Hội nhập”.