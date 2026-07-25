Hà Nội: Một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa, mở bán cầm chừng

Khoảng một tuần nay, người dân ở các xã, phường của TP Hà Nội như: Kiều Phú, Hưng Đạo, An Khánh, Quốc Oai, Dương Nội, Hà Đông liên tục phản ánh tình trạng một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa, mở bán thất thường hoặc bán cầm chừng.

Cây xăng ở xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) đặt biển "mất điện" sáng 25-7 và những ngày gần đây. Ảnh: PHÚC HẬU

Nhiều cửa hàng xăng dầu không mở bán

Anh N.T.N.Kh. ở thôn La Tinh (xã An Khánh) cho biết, tối 20-7, anh phải đi qua 3 cửa hàng xăng dầu, tìm đến cửa hàng thứ 4 mới mua được nhiên liệu. Theo anh Kh., cửa hàng đầu tiên tại khu vực La Cả (đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội) không còn xăng; cửa hàng thứ 2 ở khu vực Bia Bà (phường Hà Đông) đóng cửa; cửa hàng thứ 3 gần Nhà thi đấu Hà Đông (đường Quang Trung), tình trạng tương tự. Sau đó, anh Kh., phải tìm đến cửa hàng thứ 4 ở khu vực Văn Quán (phường Hà Đông) mới có xăng.

Ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu ở đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, TP Hà Nội) sáng 25-6. Ảnh: V.C

Theo thông tin từ ông N.V.C. (ở khu đô thị Gleximco Lê Trọng Tấn, xã An Khánh), ngày 24-7, cửa hàng xăng dầu tại Dương Nội đã có xăng trở lại nhưng lượng người xếp hàng kéo dài. Trước đó, ông đưa ô tô đến 3-4 cửa hàng trong khu vực đều không có xăng.

Cửa hàng xăng dầu ở khu vực Nghĩa Hương (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) mở cửa trở lại vào sáng 25-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 25-7, PV Báo SGGP đã khảo sát một số cửa hàng xăng dầu tại các xã Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú… ở phía Tây Hà Nội cho thấy, tình trạng nguồn cung giữa các cửa hàng không đồng đều.

Tại cửa hàng xăng dầu ở khu vực Nghĩa Hương (xã Kiều Phú), hoạt động bán hàng diễn ra bình thường. Tuy nhiên, vài ngày trước, có lúc cửa hàng này đóng cửa. Cửa hàng xăng dầu ở khu vực Cộng Hòa (xã Hưng Đạo) đóng cửa vào các ngày 22 và 23-7, chiều 24-7 đã mở cửa trở lại.

Sáng 25-7, cửa hàng xăng dầu ở khu vực Ngô Sài (xã Quốc Oai) vẫn mở bán nhưng lượng khách chờ khá đông. Theo phản ánh của một số khách hàng có mặt tại đây, họ đã đến nhiều cửa hàng nhưng đóng cửa hoặc chỉ bán trong một số khung giờ.

Sáng 25-7, người dân chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu ở khu Ngô Sài (xã Quốc Oai, TP Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Cửa hàng treo biển “mất điện”, khách phải mua xăng lẻ ven đường

Tại cửa hàng xăng dầu Đồng Quang (xã Hưng Đạo), toàn bộ khu vực bán hàng đóng cửa, không có nhân viên làm việc. Trước các cột bơm đặt tấm biển lớn: “Mất điện”, trong khi các xưởng sản xuất bên cạnh vẫn có điện.

Điểm bán xăng lẻ lề đường cạnh cửa hàng đóng cửa, sáng 25-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Ngay cạnh cửa hàng xăng dầu này là một điểm bán xăng tự phát, bày bán nhiều chai nhựa từ 1 lít đến 1,5 lít (giá 45.000 đồng/chai 1,5 lít). Do không mua được xăng tại các cửa hàng, nhiều người buộc phải mua xăng lẻ đựng trong chai.

Không tìm được điểm đổ xăng, người dân phải mua xăng lề đường, sáng 25-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Ít phút sau, một tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ dừng lại để mua xăng chai ở lề đường. Người này cho biết, đã chạy qua nhiều cửa hàng xăng dầu trong khu vực nhưng đều không mua được xăng nên buộc phải mua vài lít xăng đổ tạm vào bình nhiên liệu, sau đó tiếp tục tìm cửa hàng còn mở bán.

Một tài xế mua xăng lẻ trong chai để đổ vào bình nhiên liệu ô tô. Ảnh: PHÚC HẬU

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản cũng phản ánh tình trạng một số cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội thiếu nguồn cung cục bộ.

Còn tại cửa hàng Petrolimex ở trung tâm xã Quốc Oai vẫn mở bán bình thường. Tuy nhiên, lo ngại tình trạng xăng dầu thiếu cục bộ, một số người dân đã mang can nhựa để mua xăng dự trữ.

Người dân mang can đến mua xăng dự trữ sáng 25-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Người dân mang can đến mua xăng dự trữ sáng 25-7 tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex Quốc Oai (TP Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Trao đổi với PV Báo SGGP, một số người dân cho biết, tình trạng cửa hàng xăng dầu đóng cửa hoặc bán cầm chừng xảy ra khoảng 1 tuần nay, nhất là trước thời điểm tăng giá xăng dầu vào chiều 23-7. Từ ngày 24-7 đến nay, có nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại, nhưng có dấu hiệu bán cầm chừng, trong khi một số cửa hàng vẫn đóng cửa. Chủ một đại lý xăng dầu tại Hà Nội cho biết, khoảng một tuần nay, đại lý này có lúc không nhập được hàng, nguồn cung thiếu.

Tăng cường kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu Ngày 23-7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có công văn đề nghị các Sở Công thương kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có lý do chính đáng, hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm việc đăng ký, cam kết bảo đảm nguồn hàng, chủ động nguồn cung để cung ứng liên tục cho thị trường. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký, niêm yết đầy đủ giá bán và bán đúng theo giá niêm yết.

PHÚC HẬU