Định hướng phát triển Vĩnh Long thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo

Sáng 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 499/500 đại biểu chính thức thuộc Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Toàn cảnh đại hội

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, nhiệm kỳ qua qua, kinh tế tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 5,58%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 85,31 triệu đồng/năm. Quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 288.858 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm dần; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên rõ rệt. Tổng thu ngân sách bình quân đạt 19.893 tỷ đồng/năm. Hoạt động khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt nhiều tiến bộ; công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được chú trọng, quan tâm thực hiện tốt.

Các đại biểu dự đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I xác định mục tiêu là: “Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và các đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.”

Theo đồng chí Ngô Chí Cường, đây là nhiệm vụ nặng nề, là thách thức lớn đối với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Tuy nhiên, với khát vọng phát triển, truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường, cùng sự đồng thuận của nhân dân, Vĩnh Long hoàn toàn có thể tạo ra những bước tiến đột phá. Ngay trong đại hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tìm ra những giải pháp tích cực, phát huy tiềm năng và cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường phát biểu khai mạc đại hội

Báo cáo tại đại hội cho thấy, tỉnh Vĩnh Long hiện đang vận hành thương mại tổng công suất 5.416 MW điện, trong đó có 918 MW từ năng lượng tái tạo, đạt tổng sản lượng gần 30 tỷ kWh/năm, tạo ra giá trị tương đương 24.300 tỷ đồng/năm. Đồng thời, tỉnh được Trung ương quy hoạch bổ sung 2.900 MW điện gió và 150 MW điện mặt trời đến năm 2030. Ngoài ra, tiềm năng phát triển khoảng 1.000 MW điện gió ngoài khơi đã được Viện Năng lượng (Bộ Công thương) khảo sát và đánh giá khả thi, hứa hẹn hình thành một trung tâm năng lượng tái tạo quy mô lớn của cả nước trong tương lai.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long xác định 3 khâu đột phá chiến lược là triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, trong đó tập trung cụ thể hoá thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đột phá Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và khởi nghiệp làm động lực cho sự phát triển. Ưu tiên phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, kinh tế số, du lịch sinh thái - văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, du lịch biển theo hướng thông minh, xanh.

Bên cạnh đó là đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông chiến lược, các trục giao thông huyết mạch, hạ tầng cảng biển, cảng sông, logistics, gắn với hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo kết nối liên vùng và nội tỉnh, liên thông hiệu quả với các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ. Tập trung phát triển hạ tầng khu - cụm công nghiệp, khu kinh tế, từng bước hình thành các vùng động lực kinh tế biển, hướng đến hình thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước.

TÍN HUY