Với nền tảng vững chắc từ 40 năm Đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, tự tin, tự lực, tự cường quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc nhân dân, như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành, chuyên gia, doanh nghiệp về tâm huyết cùng chung tay xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

- Đồng chí NGUYỄN ANH TUẤN, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương:

Cơ hội quý giá để vươn lên

Yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới đang đặt ra rất cấp bách, không thể chậm trễ, nhằm hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chúng ta có đủ điều kiện, tiềm năng, dư địa và tự tin để thực hiện mục tiêu này. Bối cảnh trong nước và quốc tế tuy đặt ra những thách thức to lớn, nhưng cũng tạo nên cơ hội quý giá để nước ta tận dụng, thu hẹp khoảng cách phát triển và vươn lên mạnh mẽ.

Từ thực tiễn đó, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất một số giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong giai đoạn tới. Trọng tâm hàng đầu là bảo đảm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; kiến tạo, khai thác hiệu quả động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển các ngành kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Việc khai thác hiệu quả các thị trường quốc tế được thực hiện đồng thời với phát triển mạnh thị trường nội địa, từng bước đưa thị trường trong nước trở thành trụ cột vững chắc cho tăng trưởng. Lợi thế quy mô dân số trên 100 triệu người, sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu và thời gian còn lại của giai đoạn dân số vàng chính là những yếu tố quan trọng để nước ta tăng tốc phát triển.

- Phó Thủ tướng LÊ THÀNH LONG:

Tăng chi cho đầu tư phát triển

Trong giai đoạn 2026-2030, cơ cấu ngân sách tiếp tục được điều chỉnh theo định hướng phát triển bền vững và dài hạn, chi đầu tư phát triển phấn đấu tăng lên khoảng 40% và chi thường xuyên gần 51%. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 thu nội địa từ sản xuất kinh doanh tăng khoảng 11,1%, mức phấn đấu cao nhất từ trước đến nay, cao hơn mục tiêu tăng trưởng kinh tế (10%).

Để bảo đảm yêu cầu tăng trưởng này, một trong các giải pháp là làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện 12 nội dung cho các bộ, địa phương; chuyển đổi phương thức quản lý đầu tư công từ tiền kiểm sang hậu kiểm…

Chúng ta phấn đấu 2026-2030 thu gọn dưới 3.000 dự án đầu tư công, tập trung cho ra tấm, ra món. Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, đẩy mạnh hoạt động các tổ công tác, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư xây dựng. Chính phủ tiếp tục chú trọng giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước trong giai đoạn mới, góp phần đưa đất nước vững bước trên con đường hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc vào năm 2045.

- PGS-TS NGÔ TRÍ LONG, chuyên gia kinh tế:

Khát vọng hùng cường từ niềm tin của nhân dân

Mùa xuân ở TPHCM đến sớm với những dấu hiệu rất rõ: phố xá rộn ràng, nhà máy chạy thêm ca, quán xá đông khách, chợ hoa nhộn nhịp. Nhưng điều giữ cho đô thị hơn 14 triệu dân này vận hành trơn tru không chỉ là dòng xe hay dòng tiền, mà là dòng niềm tin. Niềm tin của nhân dân vào sự ổn định, vào cơ hội làm ăn, vào sự công bằng trong luật chơi, vào bộ máy chính quyền phục vụ và vào tương lai của con cái. Đó chính là “hạ tầng mềm” quan trọng nhất của thành phố. Nhìn rộng ra, khát vọng hùng cường của đất nước cũng khởi đi từ mạch niềm tin ấy. Không có niềm tin, khát vọng dễ trở thành khẩu hiệu; có niềm tin, khát vọng mới thành sức bật bền vững.

TPHCM là nơi phản ứng rất nhanh với chính sách. Thủ tục nhanh hay chậm, chi phí hợp lý hay bất hợp lý, minh bạch hay mập mờ đều tác động trực tiếp đến quyết định của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, ở thành phố, niềm tin không trừu tượng mà là một chỉ số kinh tế: người dân tin thì tiêu dùng, doanh nghiệp tin thì mở rộng, nhà đầu tư tin thì giải ngân.

Muốn đất nước hùng cường, TPHCM phát triển bền vững, niềm tin phải được nuôi dưỡng từ đời sống hàng ngày, với 3 trụ cột, đó là: công bằng trong cơ hội mưu sinh và thụ hưởng thành quả; minh bạch để xã hội đồng thuận và thị trường vận hành lành mạnh; hiệu quả phục vụ, nơi cải cách hành chính chạm đến từng trải nghiệm nhỏ của người dân.

Khát vọng hùng cường được xây mỗi ngày bằng những việc cụ thể, như một thủ tục được rút gọn, một dự án được làm minh bạch, một người lao động được đào tạo lại, một khu phố an toàn hơn, một khoản chi công được giám sát chặt hơn, một doanh nghiệp làm ăn tử tế được bảo vệ tốt hơn. Niềm tin của nhân dân là vốn quý nhất. Giữ vững niềm tin ấy, khát vọng hùng cường của đất nước sẽ có nền móng chắc chắn, bền bỉ và tràn đầy hy vọng như chính mùa xuân.

- PGS-TS VÕ HỮU PHƯỚC, Trưởng khoa Kinh tế - xã hội và môi trường, Học viện Chính trị khu vực II:

Phát huy mạnh hơn hợp tác công - tư

Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc - đây là kỳ vọng có cơ sở và hoàn toàn khả thi nếu chúng ta tạo được những đột phá đúng hướng. Trọng tâm là đột phá về năng lực quản trị quốc gia và địa phương, dựa trên 3 trụ cột phát triển (kinh tế, xã hội và môi trường) cùng các nhiệm vụ cần thực hiện khẩn trương: hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, pháp luật; phát triển các chuỗi liên kết; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH-CN.

Việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới là yêu cầu bắt buộc. Theo đó, cần đột phá toàn diện về thể chế kinh tế, bao gồm các cơ chế đặc thù để vận hành hiệu quả trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do (FTZ). Song song đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học; từng bước xây dựng nền tảng cho kinh tế số và kinh tế lượng tử. Việc cơ cấu lại nền kinh tế phải gắn với không gian phát triển mới, hạ tầng hiện đại, khu công nghiệp thông minh và các mô hình đô thị tiên tiến như TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Sự thịnh vượng của một quốc gia cần sự đồng lòng, chung sức của nhân dân và huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội. Chủ trương giao khu vực tư nhân thực hiện những việc làm tốt cho thấy vai trò then chốt của các mô hình lãnh đạo công - quản trị tư, đầu tư công - quản lý tư và đầu tư tư - sử dụng công. Những mô hình này nên được phát huy mạnh hơn trong thời gian tới. Trên nền tảng liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và hệ thống tài chính, nâng cao năng lực quản trị sẽ là chìa khóa hiện thực hóa mục tiêu phát triển giàu mạnh và bền vững của Việt Nam.

- Ông NGUYỄN TRUNG CHÍNH, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC:

Mong muốn góp sức cho nước nhà

Để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, nền tảng cốt lõi không chỉ nằm ở vốn hay nhà máy, mà còn ở hạ tầng số và nhân lực số. Đây là “tài sản dài hạn”, là trụ cột giúp đất nước xây dựng nền kinh tế tự chủ, có năng lực cạnh tranh và đủ sức bắt kịp xu thế trí tuệ nhân tạo (AI) - dữ liệu đang định hình thế giới.

Trong bối cảnh hiện nay, CMC mong muốn đóng góp cho đất nước qua 3 trọng tâm. Đầu tiên, xây dựng hạ tầng dữ liệu chủ quyền, gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và năng lực tính toán AI, tạo nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và đổi mới mô hình kinh doanh. Thứ hai, phát triển nhân lực số thông qua học viện công nghệ, liên kết đại học và các trung tâm thực nghiệm AI nhằm góp phần hình thành đội ngũ nhân tài về lĩnh vực này cho đất nước. Thứ ba, chúng tôi mong muốn được cùng hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp Việt giữ vai trò dẫn dắt, tạo ra giá trị công nghệ, mở nền tảng, dữ liệu và hạ tầng để hỗ trợ startup, doanh nghiệp nhỏ và giới nghiên cứu. Nếu chúng ta đầu tư hiệu quả vào hạ tầng số và con người, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành quốc gia hùng cường trong thời đại AI.

