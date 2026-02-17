Tổng Bí thư Tô Lâm sắp có chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Theo Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Mỹ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, từ ngày 18 đến 20-2.

Ngày 17-2, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 đến 20-2.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao, kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7-1995) đến nay, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Tháng 7-2013, nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tháng 9-2023, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Mặc dù điều chỉnh chính sách của Chính quyền Donald Trump hiện nay đem lại một số thách thức cho Việt Nam, tuy nhiên, xét tổng thể, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực.

Các hoạt động tiếp xúc cấp cao tiếp tục được thúc đẩy từ năm 2024 đến nay, nổi bật là các hoạt động trao đổi thư, điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Donald Trump từ tháng 11-2024. Lãnh đạo cấp cao nước ta đã có điện chúc mừng lãnh đạo Hoa Kỳ nhậm chức, trong đó khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, bày tỏ mong muốn quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển vững chắc.

Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp Tổng Bí thư được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, trong tháng 1-2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều là 15,8 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 13,9 tỷ USD, nhập khẩu 1,9 tỷ USD (xuất siêu đạt 12 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước).

Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11/108 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với khoảng 1.409 dự án đầu tư có tổng vốn trên 11,9 tỷ USD.

Hoa Kỳ cũng đứng thứ 7/80 nước và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam với 230 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD.

Trong năm 2025, nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện sự quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn (như HP, NVIDIA… ), tập đoàn về kho vận và chuyển phát (FedEx, UPS…) và doanh nghiệp về năng lượng (Excelerate Energy). Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như FPT, Vinfast… cũng đang mở rộng đầu tư sang Hoa Kỳ, tạo thế lợi ích đan xen.

Hợp tác an ninh - quốc phòng đạt được những tiến triển tích cực thời gian qua. Hai bên tiếp tục triển khai các cơ chế đối thoại thường niên như Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng 14 (12-2025), Đối thoại An ninh và Thực thi pháp luật (9-2025), Đối thoại Chính sách Quốc phòng (5-2025)...

Trong trao đổi, hai bên nhất quán đánh giá cao quan hệ an ninh - quốc phòng song phương; nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều nội dung quan trọng, trong đó, vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên.

Hợp tác giáo dục đạt được nhiều bước tiến tích cực thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Hiện nay, Việt Nam có một số cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam, gồm 6 cơ sở giáo dục phổ thông và 1 trường đại học Fulbright tại TPHCM.

