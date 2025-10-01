Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành cùng ngư dân Vĩnh Long

Ngày 1-10, tại xã Mỹ Long (tỉnh Vĩnh Long), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long, Đồn Biên phòng Mỹ Long tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, thu hút đông đảo bà con ngư dân tham gia.

Cảnh sát biển tuyên truyền phổ biến pháp luật với bà con ngư dân

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo cho bà con ngư dân, tập trung vào các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tổ chức đối thoại, phát tờ rơi; giải đáp thắc mắc… qua đó, giúp ngư dân hiểu rõ hơn về ranh giới vùng khai thác, quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cũng như thủ tục pháp lý khi hành nghề xa bờ.

Kết quả nhiều chủ tàu, thuyền trưởng đã trực tiếp ký cam kết không vi phạm IUU, thể hiện tinh thần trách nhiệm, cùng cả nước chung sức tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Cùng với công tác tuyên truyền, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 50 suất quà gồm: áo phao, túi thuốc y tế, đèn pin và nhu yếu phẩm thiết yếu cho ngư dân.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, cùng nhiều nhu yếu phẩm cho bà con ngư dân

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: “Chương trình là nhịp cầu kết nối tình cảm giữa Cảnh sát biển với nhân dân. Qua đó, đồng hành cùng bà con ngư dân trong xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn môi trường biển và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia”.

Những năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại 21 tỉnh, thành phố ven biển (trước sáp nhập là 28 tỉnh, thành phố), được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 2 chương trình tại thị trấn Định An (Trà Vinh trước đây) và xã Tân Thủy (Vĩnh Long); kết hợp trao cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế, áo phao, đèn pin, phát tờ rơi tuyên truyền cho hàng trăm chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân.

Đơn vị còn phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương TPHCM tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người dân, gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời nhận đỡ đầu, hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đến khi các em học hết lớp 12.

TÍN HUY