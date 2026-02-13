Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng mừng Xuân, tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc tết các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ Đổi mới. Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo những thành công hết sức tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta; khẳng định những quyết sách tại Đại hội XIV là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trước yêu cầu to lớn và nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, Quốc hội nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử. Với truyền thống đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm; với sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Quốc hội quyết tâm cao nhất triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia đình dồi dào sức khỏe, năm mới mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc; mong các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

TTXVN