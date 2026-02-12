Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tại TPHCM

Lãnh đạo các cơ quan ký kết phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng TPHCM, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền thông tin, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng. Mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn vị đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, với những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tạo nên những kết quả nổi bật, đáng tự hào của thành phố.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 11.000 cuộc tuyên truyền, tiếp cận trên 4 triệu lượt người. Đặc biệt, đã có hơn 6.100 mô hình tiêu biểu và gần 29.700 cá nhân điển hình được các đơn vị phát hiện và cùng với các cơ quan báo, đài tuyên truyền để nhân rộng.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến tập thể Báo SGGP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những kết quả này minh chứng cho sự hiện diện của tinh thần thi đua trong mọi ngõ ngách đời sống, từ phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “cải cách hành chính", đến những nghĩa cử cao đẹp trong phong trào “vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” hay xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh".

Trên mặt trận truyền thông, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao sự đồng hành của Báo SGGP, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) cùng các cơ quan báo chí chủ lực. Với hàng ngàn tin, bài, phóng sự và hơn 21,7 triệu lượt tiếp cận trên nền tảng số, các đơn vị đã dùng ngòi bút, các thước phim để đưa công tác thi đua - khen thưởng thoát khỏi khuôn khổ của những văn bản hành chính, trở nên gần gũi, sống động và có sức lay động lòng người.

Giám đốc Sở Nội vụ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Sở Nội vụ TPHCM trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM tặng 13 tập thể (trong đó có Báo SGGP); 3 cá nhân (trong đó có Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP), vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình công tác phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020-2025.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM khẳng định, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng TPHCM, Sở Nội vụ luôn nỗ lực đổi mới công tác thi đua, chú trọng công tác bồi dưỡng điển hình sau tôn vinh. Đặc biệt, danh hiệu “những tấm gương thầm lặng mà cao cả” đã trở thành một thương hiệu nhân văn của TPHCM. Qua đó khẳng định rằng mọi đóng góp, dù lặng thầm nhất, nếu mang lại giá trị cho cộng đồng đều được trân trọng và lan tỏa.

Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị trong thời gian tới nhận được sự phối hợp của các đơn vị trong việc hiện đại hóa phương thức tuyên truyền. Cụ thể, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để lan tỏa các mô hình hay trên không gian mạng.

Đồng thời, công tác thi đua khen thưởng hướng về cơ sở, tập trung phát hiện và tôn vinh những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, những tấm gương ở cấp phường xã, khu phố, ấp. Cùng với đó, nâng cao tính thực chất, kịp thời, đúng người, đúng thời điểm.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã ký kết phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025-2030.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo SGGP đã chủ động xây dựng kế hoạch và định hướng tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội thông qua nhiều chuyên trang, chuyên mục. Nội dung tập trung gắn việc tuyên truyền điển hình tiên tiến với phong trào thi đua và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo SGGP đã kịp thời phát hiện, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, tập thể và cá nhân tiêu biểu. Các bài viết được đăng tải rộng rãi trên Báo SGGP bản giấy, SGGP Hoa Văn, SGGP Đầu tư – Tài chính và SGGP Online, góp phần lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội. Từ năm 2020 đến nay, Báo SGGP đã thực hiện trên 3.000 tin bài tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng; trên 2.000 tin bài tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến; gần 800 gương người tốt - việc tốt…

NGÔ BÌNH