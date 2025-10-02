Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Chiều 2-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên trù bị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Ngô Chí Cường phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I

Cùng dự có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh; Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cùng 500 đại biểu chính thức được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 24 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội còn thông qua Quy chế làm việc của đại hội, nội quy đại hội, chương trình làm việc ở phiên chính thức và quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định số 190-QĐ/TW, ngày 10-10-2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

Có 500 đại biểu chính thức tham dự phiên trù bị

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long trước đây; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển của tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025- 2030.

Phát biểu bế mạc phiên trù bị, đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Long đề nghị các đại biểu nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tuân thủ theo thời gian quy định; bám sát nội dung để bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt nhất.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, đại hội đã chia thành 9 tổ đại biểu ở 3 khu vực: Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh để thảo luận các nội dung theo chương trình đại hội. Trong quá trình thảo luận, đại biểu tập trung góp ý vào những điểm mới, có tính đột phá, khả thi; gắn với bối cảnh tỉnh sau hợp nhất; đề xuất, kiến nghị Trung ương, tỉnh, góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện trình đại hội, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững cho đất nước và Vĩnh Long trong giai đoạn mới…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ diễn ra phiên chính thức vào sáng 3-10.

TÍN HUY