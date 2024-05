Định vị nghệ thuật Việt Nam trong khu vực và nỗi lo thiếu hụt nhân lực ngành hội họa

Ngày 18-5, tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (TP Thủ Đức, TPHCM), Ban tổ chức cuộc thi hội họa "UOB Painting of the Year" tổ chức tọa đàm với chủ đề “Định vị nghệ thuật Việt Nam trong khu vực” với sự góp mặt của: nghệ sĩ Châu Giang, nghệ sĩ Ưu Đàm, giám tuyển Ace Lê.

Tọa đàm "Định vị nghệ thuật Việt Nam trong khu vực"

Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi hội họa UOB Painting of the Year lần thứ 2 tại Việt Nam. Tọa đàm nhằm tạo nền tảng cho việc tiếp cận, trao đổi giữa các cộng đồng nghệ thuật địa phương và các sinh viên theo đuổi con đường nghệ thuật, đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ nghệ sĩ trẻ được truyền cảm hứng từ các chuyên gia, nghệ sĩ cũng như các nghệ sĩ đạt giải cuộc thi UOB Painting of the Year.

Tọa đàm chia sẻ đa dạng góc nhìn từ các nghệ sĩ về mỹ thuật Việt Nam trong tiến trình hội nhập với khu vực và quốc tế cũng như tầm quan trọng của lãnh đạo nghệ thuật để định hình bản sắc văn hóa.

Các nghệ sĩ cũng chia sẻ quan điểm về vai trò của những cuộc thi như UOB Painting of the Year sẽ giúp các nghệ sĩ cọ sát hơn với mỹ thuật quốc tế, từ đó khai mở được nhiều điều mới mẻ trong cách thực hành sáng tạo cũng như nâng tầm giá trị của tranh cá nhân và quảng bá được mỹ thuật Việt Nam ra khu vực.

Nghệ sĩ Châu Giang chia sẻ ý kiến

Theo giám tuyển Ace Lê, Việt Nam có một vị thế độc đáo, nằm giữa giao lộ của lịch sử mỹ thuật, vừa có chung về lịch sử thuộc địa Đông Nam Á, vừa có chung mỹ cảm của khối các quốc gia trong nhóm đồng văn, nhóm người Hoa. Số lượng nhà sưu tầm sẵn lòng bỏ tiền ra sở hữu tranh Việt Nam, tranh Đông Dương rất lớn. Vì vậy, việc ghi danh trong cuộc thi mang tầm khu vực như UOB Painting of the Year sẽ trở thành “nốt son” giúp họa sĩ Việt ghi danh trên trường quốc tế, đồng thời nâng giá trị tranh cá nhân lên gấp nhiều lần.

Họa sĩ Châu Giang cho biết, việc trưởng thành từ các cuộc thi giúp cô có cơ hội ghé thăm nhiều bảo tàng, gallery tại nước ngoài, từ đó nhận ra vị thế của bản thân. “Giải thưởng như UOB Painting of the Year sẽ giúp các bạn nhìn nhận được con đường mình đang đi, từ đó định hình phong cách mình theo đuổi”, họa sĩ Châu Giang chia sẻ.

Triển lãm các tác phẩm thắng giải UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Hà Nội

Bên cạnh đó, nỗi lo thiếu hụt nhân lực ngành hội họa cũng được các diễn giả quan tâm. Thông tin từ giám tuyển Ace Lê, năm vừa rồi chỉ có 3 sinh viên khoa hội họa ở Đại học Nghệ thuật Huế tốt nghiệp. Ở TPHCM và Hà Nội, điều này cũng tương tự, danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM hệ chính quy năm học 2021-2022 được đăng tải trên website của trường, trong tổng số 79 sinh viên tốt nghiệp chỉ có một sinh viên điêu khắc và bốn sinh viên hội họa, còn lại đa phần sinh viên tốt nghiệp thuộc khoa thiết kế đồ họa.

Lý giải tình trạng ít sinh viên theo học ngành hội họa, các nghệ sĩ, giám tuyển trong tọa đàm đồng quan điểm, các bạn trẻ hiện nay lựa chọn ngành học có tính ứng dụng và cơ hội nghề nghiệp cao hơn như đồ họa, vì thế con đường hội họa hàn lâm ngày càng ít người trẻ lựa chọn.

Vấn đề này, cần sự chung tay của nhiều phía để tháo gỡ. Bên cạnh đam mê của người học, cần có sự kết nối và hỗ trợ nhiều hơn từ thị trường nghệ thuật như: nghệ sĩ - nhà môi giới - cá nhân, tổ chức bảo trợ nghệ thuật… để tạo sự động viên thiết thực cho các nghệ sĩ trẻ thực hành sáng tạo nghệ thuật.



UOB Painting of the Year là một trong những cuộc thi nghệ thuật uy tín nhất ở Đông Nam Á, thể hiện cam kết hỗ trợ lâu dài của UOB đối với nền nghệ thuật khu vực. Cuộc thi lần đầu tiên mở rộng sang Việt Nam vào năm 2023, mang đến cho các nghệ sĩ Việt Nam cơ hội thể hiện tài năng của mình cùng với các nghệ sĩ từ các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Cho đến nay, cuộc thi đã giúp phát hiện hơn 1.000 tài năng nghệ thuật trên toàn khu vực. Cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam chính thức mở cổng nhận bài dự thi từ hôm nay cho đến hết ngày 1-8-2024. Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng là công dân và thường trú nhân Việt Nam và không tốn phí tham gia. Tác phẩm dự thi được yêu cầu là các tác phẩm nguyên bản được sáng tác trong vòng hai năm trở lại đây. Bài dự thi được gửi dưới dạng hình chụp kỹ thuật số qua https://www.uobgroup.com/uobandart/competition/esubmission/?country=VN Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam “Việt Nam có một nền nghệ thuật sôi động với nhiều tài năng trẻ, thể hiện qua rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc mà chúng tôi nhận được trong cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam vào năm ngoái. Là nhà bảo trợ nghệ thuật hàng đầu ở châu Á, chúng tôi mong muốn thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho việc khai phá và phát triển tài năng của các nghệ sĩ Việt Nam, giúp nghệ thuật trở nên dễ tiếp cận hơn và truyền cảm hứng cho thế hệ tài năng tiếp theo", ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết. "Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn tiếp tục phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng nghệ thuật cũng như giới thiệu tác phẩm của họ tới cộng đồng rộng lớn hơn ở Việt Nam và trên toàn khu vực”, ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ.

THIÊN THANH