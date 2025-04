Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Khách đông, ngành du lịch căng sức phục vụ

Khách sạn “cháy phòng”

Thời điểm này, hàng loạt chương trình nghệ thuật, trình diễn âm thanh, ánh sáng, thiết bị bay không người lái... kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được người dân và du khách săn đón. Điển hình như chương trình “Sắc màu Thành phố Bác” diễn ra từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30 các ngày 19, 26, 29 và 30-4 trình chiếu 3D Mapping của các nhóm sáng tạo đến từ Pháp, Bỉ, Singapore; “Đêm hoa đăng trên sông Sài Gòn”; biểu diễn thể thao dưới nước, diễu hành trên sông Sài Gòn; trình diễn 2.000 thiết bị bay không người lái… tạo nên bức tranh ánh sáng lung linh, đa sắc... Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật - đơn vị sở hữu Saigon WaterBus và Saigon WaterGo cho biết, các chỗ trên tàu vào tối 19, 26, 29 và 30-4 đều được khách đặt kín từ trước. Nhà hàng nổi 5 sao Elisa Floating Restaurant trên sông Sài Gòn cũng kín khách đặt chỗ từ đầu tháng 4.

Khách quốc tế tham quan Nhà hát Thành phố. Ảnh: HÂN GIA

Với hệ thống nhà nghỉ, khách sạn tại trung tâm TPHCM cũng tương tự khi nhu cầu đặt chỗ tăng “kỷ lục” so với cùng kỳ năm trước. Tại khách sạn New World Saigon (quận 1), các phòng tiêu chuẩn (từ 3,5 triệu đồng/phòng/đêm trở lên) đã kín khách; chỉ còn một số phòng thương gia với mức giá từ 6,7 triệu đồng/phòng/đêm trở lên nhưng không nhiều. Dịp lễ này, khách sạn Grand Sài Gòn, Viễn Đông (quận 1) dự kiến tỷ lệ lấp đầy trên 98%, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Theo Grand Sài Gòn, khách sạn đã tăng cường khoảng 33% nhân sự thời vụ, tăng 20% nhân sự buồng phòng, 15% lực lượng lễ tân, an ninh, bếp… để đáp ứng nhu cầu nghỉ lễ tăng mạnh của người dân, du khách.

Nâng chất lượng dịch vụ

Phần lớn các tour du lịch theo đoàn đến TPHCM đã được chốt sổ và năm nay ngành du lịch TPHCM cũng đón nhận những tin tích cực khi lượng khách đến vui chơi dự kiến tăng vọt. Các hãng lữ hành như Saigontourist, Vietravel, Vietluxtour, Du lịch Việt… xác nhận đón lượng khách đến TPHCM tăng mạnh hơn so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó, một số tour thu hút lượng lớn du khách đăng ký như đường tour “50 năm - Trở lại miền Nam yêu dấu” của Lữ hành Saigontourist dành cho các cựu chiến binh từ mọi miền Tổ quốc đến TPHCM thăm lại chiến trường xưa kết hợp du lịch khá đông khách quan tâm. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc (Hội trường Thống Nhất, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi…), du khách sẽ được tham quan tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Bưu điện thành phố, Nhà hát thành phố, City tour trải nghiệm xe bus 2 tầng… Các đường tour như “Huyền thoại về những anh hùng đặc công Rừng Sác”, “Biệt động Sài Gòn”, “Sài Gòn xưa và nay”… do Lữ hành Vietluxtour triển khai đã lên lịch “chạy” xuyên suốt từ nay đến hết tháng 5...

Du khách tìm hiểu về lịch sử khách sạn Continental Sài Gòn do hướng dẫn viên Lữ hành Vietluxtour thực hiện. Ảnh: THU BẢO

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM thông tin, điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay chính là chuỗi hoạt động kỷ niệm quy mô lớn. Doanh nghiệp lữ hành đã lồng ghép nhiều hoạt động (xem diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa, city tour…) để khách trong và ngoài nước được trải nghiệm cũng như hòa mình vào sự kiện lịch sử đặc biệt của đất nước. “Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi… nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho du khách; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá…”, ông Lê Trương Hiền Hòa nói.

Để người dân, du khách đi lại thuận lợi khi đến TPHCM dịp lễ 30-4 và 1-5, Sở Giao thông Công chánh TPHCM đã xây dựng nhiều phương án điều phối các tuyến xe, như từ ngày 30-4 đến hết ngày 4-5, tại bến xe liên tỉnh, sở huy động 6.600 chuyến xe phục vụ người dân; huy động các tuyến xe tăng cường phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn... Với tuyến metro số 1, dự kiến tăng tần suất từ 200 lên 240 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 120.000 lượt khách mỗi ngày…

THI HỒNG