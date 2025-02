Đổ xô làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe

Xếp hàng từ 6 giờ sáng

Ngày 17-2, ghi nhận của PV Báo SGGP tại Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (đường Lý Chính Thắng, quận 3, TPHCM), từ sáng sớm rất đông người xếp hàng chờ lấy số thứ tự để làm hồ sơ đổi GPLX. Tại bàn tiếp dân, nhân viên liên tục phát loa hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.

Ông Hoàng Văn Tuấn (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, đã đăng ký qua tổng đài trước 2 tháng (từ ngày 20-12-2024) và được hẹn ngày 17-2 đến trực tiếp tại điểm cấp đổi để làm thủ tục. Tuy nhiên, dù đến đúng hẹn nhưng ông Tuấn chờ khá lâu mới làm được thủ tục và chưa rõ khi nào sẽ nhận được giấy phép cấp đổi.

Tương tự, vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Sinh (huyện Bình Chánh, TPHCM) được hẹn lên điểm cấp đổi GPLX lúc 8 giờ ngày 17-2 sau khi đăng ký trực tuyến trước đó, nhưng cũng chờ đợi lâu mới đến lượt gọi tên làm hồ sơ...

Hàng trăm người dân xếp hàng ngồi chờ tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú, TPHCM). Ảnh: HẢI NGỌC

Cũng trong sáng 17-2, tại Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú, TPHCM), hàng trăm người mệt mỏi do phải chờ làm thủ tục cấp đổi GPLX. Anh T.V.Thi (ngụ quận 4, TPHCM) cho biết đã xếp hàng từ 6 giờ sáng. “Bằng lái chỉ còn nửa tháng nữa là hết hạn nên phải tranh thủ làm hồ sơ xin cấp lại bằng để không bị gián đoạn công việc tài xế”, anh Thi chia sẻ.

Tại bộ phận một cửa của Sở GTVT Hà Nội (16 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình), từ sáng sớm đã rất đông người dân đến làm thủ tục cấp đổi GPLX. Nhiều người dân phản ánh, ai đến sớm mới lấy được số thứ tự chờ đến lượt, những người đến muộn sẽ hết lượt do quá tải.

Do địa điểm chật hẹp nên người dân phải để xe dưới lòng đường, đứng xếp hàng dài chờ đợi. Do nhu cầu quá lớn, Sở GTVT phải ưu tiên cấp đổi GPLX cho những trường hợp gần hết hạn. Việc cấp đổi GPLX của Sở GTVT Hà Nội sẽ thực hiện hết ngày 18-2, sau đó sẽ bàn giao cho Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Ưu tiên giấy phép sắp hết hạn

Trao đổi với PV Báo SGGP, bà Trần Thị Bích Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ thông tin, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 500-600 hồ sơ, cao điểm có ngày lên đến 700 hồ sơ, khiến đơn vị phải tăng ca làm việc đến 20 giờ.

“Tình trạng hồ sơ tăng vọt xảy ra một phần vì theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định từ ngày 1-1-2025, giấy phép lái xe quá hạn chỉ một ngày cũng phải thi lại lý thuyết nên nhiều người lo lắng tranh thủ đi đổi sớm. Có những người đi đổi giấy phép lái xe dù thời hạn còn khá dài từ 6 tháng đến 1 năm”, bà Bích Thảo cho biết.

Từ sáng sớm người dân đã chờ tại Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (đường Lý Chính Thắng, quận 3, TPHCM). Ảnh: HẢI NGỌC

Trước nhu cầu quá lớn, từ ngày 17-2, Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ sẽ ưu tiên nhận hồ sơ cấp đổi GPLX đã gần hết hạn. Với các trường hợp còn dài hạn, nhân viên tư vấn hướng dẫn người dân quay lại sau nhằm giảm áp lực quá tải.

Trong khi đó, theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, hiện tại thành phố đang tồn đọng khoảng 160.000 GPLX chờ được xử lý từ ngày 1-12-2024 đến hết tháng 2-2025, bao gồm cấp mới và cấp đổi. Nguyên nhân tồn đọng do thiếu hụt phôi bằng, vật tư in giấy phép lái xe. Cơ quan quản lý đang cố gắng hoàn thiện các hồ sơ đã tiếp nhận, ưu tiên cấp GPLX cận hạn trong tháng 3 để đảm bảo quyền lợi của người dân.

“Đối với những trường hợp chưa hết hạn bằng lái, người dân vẫn tiếp tục sử dụng như bình thường mà không cần phải đổi ngay. Phần công việc sau khi được điều chỉnh đơn vị phụ trách vẫn diễn ra bình thường, không có khó khăn nên người dân không cần quá lo lắng để phải làm hồ sơ xin cấp đổi trong thời gian này”, ông Bùi Hòa An khuyến cáo.

