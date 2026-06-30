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Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an bắt đầu khảo sát khu vực động đất ở Venezuela

SGGPO

Sáng 30-6, theo thông tin từ Bộ Công an, phi cơ chở cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, để chính thức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn.

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Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an bắt đầu tham gia giúp người dân Venezuala khắc phục hậu quả trận động đất. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngay khi đến Thủ đô Caracas (Venezuela), đoàn di chuyển khoảng 40km đến hiện trường, sau đó triển khai lực lượng, phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Trong thời gian tại Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích, khám, chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn.

"Tâm nguyện của chúng tôi là mong muốn giúp nhân dân Venezuela giảm thiểu được những thiệt hại, công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thực hiện hiệu quả nhất", Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Đoàn công tác Bộ Công an chia sẻ.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, đoàn sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng hiện đại, trong đó có cả chó nghiệp vụ.

Clip: Chó nghiệp vụ được sử dụng trong quá trình tìm kiếm

>> Một số hình ảnh đoàn khảo sát khu vực dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại phường Playa Grande, quận Catia la Mar, bang La Guaira, Venezuela.

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