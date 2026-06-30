Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 1.700 người

Ngày 29-6 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo, số người thiệt mạng do 2 trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela hôm 24-6 đã tăng lên 1.719 người, trong khi 5.034 người khác bị thương, 15.866 người bị ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã cam kết tài trợ hơn 300 triệu USD để viện trợ cho Venezuela, tăng so với cam kết 150 triệu USD trước đó. Ngoài ra, Mỹ đã triển khai 4 đội tìm kiếm và cứu nạn đô thị đến Venezuela, bao gồm hơn 300 nhân viên phản ứng nhanh và gần 20 chó nghiệp vụ.

Số người chết do động đất ở Venezuela tiếp tục tăng. Ảnh: Cem Tekkesinoglu/Anadolu/Getty Images

Quân đội Mỹ ngày 29-6 (giờ địa phương) cho biết, cảng biển chính La Guaira của Venezuela hiện đã đi vào hoạt động sau khi sửa chữa và đang được sử dụng để chuyển hàng viện trợ đến quốc gia Nam Mỹ này.

Một phái đoàn của Israel, bao gồm các đại diện từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Israel và Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa, dự kiến đến Venezuela để hỗ trợ công tác cứu trợ sau động đất.

Sứ mệnh nhân đạo được chấp thuận sau một quá trình xem xét phối hợp toàn diện do Hội đồng An ninh Quốc gia Israel tiến hành, nhằm giải quyết những trở ngại phức tạp về hậu cần và ngoại giao giữa Israel và Venezuela do hai nước không có bất kỳ quan hệ song phương chính thức nào trong gần hai thập kỷ. Venezuela cắt đứt quan hệ với Israel từ năm 2009, sau khi xung đột Gaza bùng phát.

Cùng ngày, vụ nổ tại một giếng dầu ở thị trấn La Victoria, bang Apure phía Tây Nam của Venezuela, đã làm ít nhất 17 người bị thương. Nhật báo Ultimas Noticias dẫn nguồn tin chính quyền cho hay, vụ nổ xảy ra do rò rỉ các loại khí dễ cháy.

KHÁNH HƯNG