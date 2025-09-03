Đoàn đại biểu TPHCM sắp thăm quân dân vùng biển đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1

Chiều 3-9, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban tổ chức Đoàn đại biểu TPHCM đi thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1 năm 2025 đã tổ chức họp đoàn lần thứ nhất, thông tin về các nội dung chuẩn bị cho chuyến công tác.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi họp. Ảnh: VIỆT NGA

Đến dự buổi họp có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn đại biểu TPHCM; cùng các đại biểu sở, ngành liên quan và thành viên Đoàn đại biểu TPHCM.

Các đại biểu tại buổi họp. Ảnh: VIỆT NGA

Tại buổi họp, các đại biểu được nghe Ban tổ chức chuyến công tác trao đổi những nội dung cần lưu ý, triển khai các hoạt động hội thi trong hành trình; đồng thời, đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin về các quy định bảo đảm an ninh, an toàn và giữ bí mật khi đến thăm các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông định hướng các nội dung cần tập trung thực hiện để chuyến công tác thành công tốt đẹp. Đồng chí nhấn mạnh, đây là chuyến đi đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng, vừa thể hiện trách nhiệm, vừa là tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1 – những người đang ngày đêm trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyến đi cũng thể hiện sự chung sức, chung lòng, là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để cán bộ, chiến sĩ hải quân vượt qua khó khăn, đoàn kết trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Đặc biệt, đây là chuyến công tác thăm quân dân vùng biển Tây Nam đầu tiên sau khi 3 tỉnh, thành phố (TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) sáp nhập thành TPHCM mới. Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông đề nghị các đại biểu nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và niềm vinh dự khi tham gia đoàn công tác với tư cách là những đại biểu ưu tú của các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, xã, phường và đặc khu. Các thành viên đều phải trải qua quy trình khám sức khỏe kỹ lưỡng để bảo đảm đủ điều kiện đi biển. Do đó, mỗi đại biểu cần nghiêm túc thực hiện lịch trình, tích cực tham gia các hoạt động do Ban tổ chức đề ra, tuân thủ quy định, chia sẻ khó khăn với ban tổ chức, đồng thời hỗ trợ các thành viên và cán bộ, chiến sĩ phục vụ trên tàu để hành trình đến với các đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1 diễn ra thuận lợi, an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Minh Sơn triển khai các nội dung hoạt động, hội thi trong chuyến công tác. Ảnh: VIỆT NGA

Đại diện Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin cụ thể thêm về những quy định đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt chuyến công tác. Ảnh: VIỆT NGA

