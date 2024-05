Doanh nghiệp gia nhập và quay lại hoạt động nhiều hơn số rút lui

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH-ĐT) vừa cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, đã có 98.825 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2023 và gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2019-2023 (83.109 doanh nghiệp).

Cùng kỳ, có tổng cộng 97.299 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đã cao hơn tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng vừa qua.

Riêng trong tháng 5, có 13.207 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 6.749 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cùng kỳ ghi nhận 11.391 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Số vốn đăng ký thành lập trong 5 tháng qua đạt 601.220 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023. Có 5/6 khu vực trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023, trừ khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng là hơn 1,2 triệu tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2024 là 426.381 lao động, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

ANH THƯ