Doanh nhân phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì Tổ quốc

Thủ tướng khẳng định, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là “nơi hội tụ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì Tổ quốc”.

Chiều 16-9, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với các bộ, ban, ngành và các đối tác tổ chức phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; kinh tế toàn cầu phục hồi không đồng đều; cạnh tranh chiến lược gia tăng; đứt gãy chuỗi cung ứng; áp lực lạm phát, thương mại, tài chính - tiền tệ đan xen.

Ở trong nước, Việt Nam kiên định giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn… Những yêu cầu đó đòi hỏi phải đổi mới tư duy phát triển một cách toàn diện, chủ động thích ứng, nắm bắt thời cơ của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, chiều 16-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nhấn mạnh, về định hướng lớn, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết trụ cột như: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Quốc hội và Chính phủ đã ban hành các nghị quyết cũng như đã thông qua một số luật quan trọng để cụ thể hóa các nghị quyết nói trên của Trung ương.

Thủ tướng khẳng định, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là “nơi hội tụ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì Tổ quốc”. Để nâng cao vai trò, vị trí của khối kinh tế tư nhân, Thủ tướng đề nghị tập trung vào 4 nội dung trọng tâm, gồm: thể chế, pháp luật và thi hành pháp luật; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế, thị trường và chuỗi cung ứng; những “điểm nghẽn” doanh nghiệp phản ánh nhiều lần.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng thời, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể theo ba nhóm cần thực hiện. Đối với nhóm các bộ, ngành cấp Trung ương, cần sớm xem xét cụ thể hóa các nghị quyết, các luật bằng các văn bản, tháo gỡ chồng chéo, định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo Chính phủ. “Tất cả phải nói thật - làm thật - đo thật - hiệu quả thật, có người đứng đầu chịu trách nhiệm đến cùng”, Thủ tướng nêu rõ.

Đối với nhóm các tỉnh, thành phố, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát chức năng, nhiệm vụ; tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng quý; giải quyết tại chỗ tối đa vướng mắc trong thẩm quyền; vấn đề vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo bộ, ngành và Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch VPFS 2025 cùng các doanh nhân thực hiện nghi thức đánh cồng, khởi động một giai đoạn phát triển mới của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, chiều 16-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đối với nhóm các hiệp hội doanh nghiệp, cần phát huy mạnh mẽ vai trò “cầu nối hai chiều” giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước; tham gia đồng kiến tạo chính sách ngay từ khâu soạn thảo, phản biện; dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng “thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh”, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số.

VPSF 2025 được tổ chức với 12 phiên đối thoại địa phương, 4 phiên đối thoại chuyên đề và 1 phiên đối thoại cấp cao. Diễn đàn đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân và các chuyên gia vào việc tham vấn và xây dựng chính sách phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân.

LƯU THỦY