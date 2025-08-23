300 doanh nhân, doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Chiều 23-8, vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) đã diễn ra tại tỉnh Tây Ninh, do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh tổ chức.

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương; chuyên gia, nhà khoa học, cùng 300 doanh nhân, doanh nghiệp khu vực Nam bộ.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân như một “động lực nội sinh” thúc đẩy phát triển bền vững và tự chủ quốc gia. Trong đó, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ được xem là “lực lượng tiên phong” trên mặt trận kinh tế, đóng góp đáng kể vào đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và xây dựng thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 tại Tây Ninh

Theo ông Đặng Hồng Anh, khu vực Đông Nam bộ, trong đó có Tây Ninh, đang sở hữu nhiều tiềm năng phát triển từ kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics đến du lịch. Để hiện thực hóa tiềm năng, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh minh bạch, xây dựng bộ máy hành chính kiến tạo, liêm chính và hệ thống pháp luật ổn định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tây Ninh hiện có vị trí chiến lược với 4 cửa khẩu quốc tế, 3 khu kinh tế cửa khẩu, đồng thời quy hoạch phát triển 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp đến năm 2030. Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực nhằm trở thành trung tâm kinh tế năng động của vùng.

NGỌC PHÚC