VPSF 2025: Khai phóng tiềm năng kinh tế tư nhân, kiến tạo tương lai Việt Nam

Quang cảnh sự kiện, chiều 15-9

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cùng hơn 1.500 doanh nhân, chuyên gia và tổ chức quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, 4 phiên chuyên đề diễn ra đồng thời gồm: “Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình”, “Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Sức bật để vươn mình”, “Mài sắc các mũi nhọn chiến lược - Vươn tầm quốc tế” và “Vươn tầm nội lực - Vươn mình đột phá”. Các phiên tập trung phân tích việc kiến tạo môi trường phát triển minh bạch, hiện đại, phù hợp yêu cầu kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch VYEA, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, cho biết hệ thống pháp lý hiện hành bộc lộ 5 hạn chế lớn: chu kỳ lập pháp chậm; thiếu cơ chế thử nghiệm an toàn; quy định cứng, thiếu linh hoạt; thiếu đơn vị dự báo công nghệ; và kết nối yếu. Ông dẫn chứng, Luật Giao dịch điện tử 2005 đã nhanh chóng lạc hậu trước sự phát triển của thương mại điện tử, fintech, blockchain, nhưng phải đến năm 2023 mới được sửa đổi.

Trong khi đó, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, nhận định mặc dù Việt Nam đã chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, song khu vực tư nhân vẫn chịu nhiều rào cản. Ông nhấn mạnh 3 “điểm nghẽn” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra là thể chế, hạ tầng và nhân lực, đồng thời đề xuất bảo đảm tính ổn định, minh bạch, đồng bộ pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; và tiếp tục hoàn thiện pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao hiệu suất kinh tế.

Các đại biểu tham dự sự kiện, chiều 15-9

Tại phiên đối thoại, nhiều ý kiến cũng đề nghị khởi động chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nhân trẻ hội nhập, hoàn thiện thể chế cho kinh tế xanh, tuần hoàn, đầu tư hạ tầng và logistics chiến lược, xây dựng trung tâm kiểm định nông sản, tăng cường đối thoại định kỳ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Trước thềm VPSF 2025, từ 9-7 đến 31-8, đã có 12 vòng đối thoại cấp địa phương diễn ra trên cả nước, thu hút hơn 5.000 doanh nhân, ghi nhận hơn 3.000 ý kiến đóng góp. Đây là dữ liệu đầu vào quan trọng cho đối thoại cấp bộ (chiều 15-9) và phiên toàn thể cấp cao (ngày 16-9).

LƯU THỦY