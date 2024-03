Doanh thu từ du khách đến Hà Nội trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 25.000 tỷ đồng

Ngày 29-3, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, quý 1-2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 6,54 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 1,4 triệu lượt khách; khách du lịch nội địa ước đạt 5,14 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tour đi xe đạp trên phố cổ Hà Nội. Ảnh: HTTL

Trong tháng 3-2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 64,4%, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến, quý 1-2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt 62,1%, tăng 5,63% so với cùng kỳ năm 2023.

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch, trong tháng 4, Sở Du lịch sẽ dự thảo kế hoạch xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và các điểm du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống... nâng cao trải nghiệm của khách du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Sở sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch trong dịp tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tham mưu tổ chức lễ công bố tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức với chủ đề: “Con đường di sản Nam Thăng Long Hà Nội”; tổ chức lễ công bố sản phẩm “Du lịch cộng đồng bản Miền” của xã Ba Vì; đẩy mạnh, phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh của Hà Nội như du lịch ẩm thực, du lịch MICE (hội thảo - hội nghị - sự kiện), du lịch chăm sóc sức khỏe…

MAI AN