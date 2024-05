Đổi mới nội dung, hình thức công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 14-5, Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt chuyên sâu một số văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024 tại TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cho biết, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định, khó lường. Những thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh năng lượng, tội phạm công nghệ cao tác động tiêu cực đến an ninh, lợi ích các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, các thế lực thù địch, phản động chống đối, triệt để lợi dụng không gian mạng, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, tôn giáo, dân tộc, biển đảo... tăng cường hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội tiềm ẩn những yếu tố bất ổn định. Trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm với các thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt.

Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ngày càng khó khăn, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng công an các cấp trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh việc xây phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, giảm thiểu các vụ việc về ANTT; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cán bộ chiến sĩ tham dự hội nghị

Thiếu tướng Tráng A Tủa cũng yêu cầu công an các đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu công an các cấp trong triển khai, thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, làm tốt quy chế dân chủ và gắn việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc tổ chức thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, có hình thức khen thưởng, biểu dương, động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có sáng kiến đột phá trong công tác; tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; tham mưu làm tốt công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy hoạch quỹ đất, đầu tư xây mới và sửa chữa, nâng cấp trụ sở cho công an phường từ nguồn lực của địa phương, nguồn lực xã hội hóa…

CHÍ THẠCH