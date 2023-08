Phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 19-8, Ban Chuyên đề Công an TPHCM phối hợp Đài Truyền hình TPHCM (HTV) và Cung Văn hóa Lao động TPHCM tổ chức chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 20 năm 2023 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2023) và 18 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2023).

Dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM; Phạm Đức Hải, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Kim Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các sở ban ngành, đoàn thể của TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, các gương quần chúng nhân dân và lực lượng Công an trong chương trình là những người đã không ngại khó khăn, gian khổ, quên mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Thiếu tướng Trần Đức Tài bày tỏ xúc động và cảm phục trước tinh thần dũng cảm, dám xông pha, đương đầu với cái ác, bất chấp nguy hiểm, dám dấn thân của các gương sáng phố phường vì sự bình yên và phát triển của TPHCM. Đồng chí tin tưởng các gương sáng hôm nay, hôm qua và mai sau sẽ được phát huy, duy trì và lan tỏa trong mỗi người dân.

Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là phong trào không của riêng ai. Đồng chí kêu gọi người dân TPHCM tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng nhà, từng người, tùy điều kiện cụ thể của mình, luôn ý thức và trách nhiệm đóng góp việc làm dù lớn, dù nhỏ nhưng đều có giá trị xây dựng TPHCM ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại buổi lễ, các gương sáng phố phường lần thứ 20 năm 2023 đã có phần giao lưu trò chuyện với người dân, phần biểu diễn võ thuật bắt cướp của Đội võ thuật Công an TPHCM…

Ông Nguyễn Văn Dinh, Đội trưởng Đội Dân phòng ấp Phú Lợi (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi) là một trong các gương sáng phố phường chia sẻ, “rạng sáng 12-6-2020, ông đi tuần cùng cán bộ công an và 2 tổ viên đội dân phòng ấp tới khu vực tỉnh lộ 6 giáp ranh tỉnh Tây Ninh và Bình Dương thì phát hiện đối tượng chạy xe chở cây bông giấy nghi vấn. Lúc này, ông cùng mọi người đi theo và đề nghị người này dừng kiểm tra. Lúc này, đối tượng rút dao đâm trúng tôi dẫn tới trọng thương”.

“Mọi người đưa tôi ra đường lộ để bắt xe chuyển bệnh viện. Đúng lúc này, chúng tôi bắt gặp xe ô tô của một người trước đây là công an bán chuyên trách ở tỉnh Tây Ninh. Thấy chúng tôi vẫy xe, nam tài xế nhận ra màu áo của lực lượng dân phòng nên dừng hỏi và nhanh chóng chở tới bệnh viện. Tại đây, do mất nhiều máu nên tôi ngất xỉu và được chuẩn đoán là còn 10% cơ hội sống sót.

May mắn các y bác sĩ đã phẫu thuật và truyền 13 bịch máu nên tôi qua cơn nguy kịch, dần hồi phục. Dù sức khỏe bị ảnh hưởng, tôi vẫn không bỏ công việc trên, chỉ thay đổi thời gian đi tuần. Lúc trước đi tuần tra liên tục nhiều đêm, nay đi cách ngày, tùy theo sức khỏe của mình…”, ông Dinh cho biết.

Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 12 chia sẻ, “bước chân vào nghề công an tôi đã xác định đây là công việc đòi hỏi sự trách nhiệm, bản lĩnh dù ở bất kỳ vị trí nào… Đối với người chiến sĩ công an thì có thể nói động lực để bản thân và đồng đội làm tốt công việc, vượt qua mọi trở ngại đó chính là niềm vui của người dân.”

Đại úy Trần Thanh Hậu nhấn mạnh, “Sự tin yêu của người dân là liều thuốc tinh thần để tôi và đồng đội tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách dù có áp lực. Thậm chí có thể bị đe dọa thì tôi và đồng đội vẫn tiếp tục bước trên con đường đã chọn là người bảo vệ sự bình yên cho người dân.”