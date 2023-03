Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được triển khai đồng bộ và lan tỏa

Chiều 30-3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 đã làm việc với Thành ủy TPHCM về việc kiểm tra thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2019-2021.