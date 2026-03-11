Đồng Nai: Bắt nguyên cán bộ địa chính liên quan vụ làm giả giấy tờ, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng

Sáng 11-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi), nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa (cũ), ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can Trần Nguyễn Minh Nguyệt. Ảnh: CAĐN

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, Trần Nguyễn Minh Nguyệt đã lợi dụng việc người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền liên quan đến đất đai và đưa thông tin gian dối để người dân ký vào.

Sau đó, Nguyệt mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của những người này đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Trần Nguyễn Minh Nguyệt. Ảnh: CAĐN

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Trần Nguyễn Minh Nguyệt liên hệ đơn vị tại số 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; gặp Điều tra viên Lê Văn Mạnh, số điện thoại 0965.709.709 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27-2-2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

XUÂN TRUNG