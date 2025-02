Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu: 119 đảng viên lên đường nhập ngũ

Theo đó, tỉnh Đồng Nai đã phát lệnh gọi thực hiện Nghĩa vụ quân sự (NVQS) với 3.098 công dân (năm 2024 là 3.045 công dân); trong đó có 10 nữ công dân nhập ngũ (tăng 6 công dân), 65 công dân là đảng viên (tăng 9 công dân), 590 công dân có trình độ từ trung cấp đến đại học và 124 công dân là con em cán bộ.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã phát lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân với 493 công dân, trong đó có 428 công dân chính thức theo chỉ tiêu của Bộ Công an giao, còn lại là 65 công dân dự bị.

Kiểm tra công tác niêm yết danh sách trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai)

Bình Dương được giao tuyển chọn và gọi công dân thực hiện NVQS là 1.500 công dân, nghĩa vụ công an nhân dân 411 công dân. Theo đánh giá, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2025 cao hơn so với năm 2024, cụ thể: Sức khỏe loại 1, loại 2 là 1.192 công dân (đạt gần 76%), trình độ chuyên môn từ trung cấp đến đại học là 421 công dân (đạt gần 27%), Đảng viên là 31 công dân (đạt 1,96%), cán bộ công chức là 18 công dân (tăng 9 công dân), thanh niên tình nguyện nhập ngũ là 1.141 công dân (tăng 216 công dân).

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, năm nay tuyển chọn, gọi 1.500 công dân thực hiện NVQS. Trong đó, có 23 đảng viên nhập ngũ đạt 1,53% so với chỉ tiêu; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 44% so với chỉ tiêu giao quân; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 24 % so với chỉ tiêu.

HOÀNG BẮC