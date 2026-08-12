TPHCM: Tựu trường năm học 2026-2027 sớm nhất vào ngày 17-8

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM từ năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo.

Học sinh Trường Mầm non Bến Thành (phường Bến Thành) tham gia hoạt động trong năm học 2025-2026. Ảnh minh họa.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 24-8 hàng năm, riêng các lớp đầu cấp và cuối cấp của các cấp học tựu trường ngày 17-8 hàng năm.

Tất cả cơ sở giáo dục đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5-9, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18-1 hàng năm, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31-5 hàng năm.

Các trường tiểu học xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trường THCS xét công nhận hoàn thành chương trình THCS trước ngày 30-6 hàng năm.

Các bậc học hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31-7 hàng năm.

Ngành giáo dục tổng kết năm học trong tháng 8.

Trong đó, kế hoạch thời gian năm học của các cấp học phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần). Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

UBND TPHCM giao Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM quyết định ngày tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố; ngày hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học; thời gian nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm đối với viên chức, người lao động và học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Đặc biệt, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định.

THU TÂM