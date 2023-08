Đồng Nai: Kiến nghị xây dựng cơ sở quản lý dữ liệu nông nghiệp chung 63 tỉnh/thành

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho rằng, sau khi xác định đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, có cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.