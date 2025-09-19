Đồng Nai: Ngăn chặn vụ “bắt cóc online” đưa qua biên giới

Nam sinh viên bị các đối tượng thao túng tâm lý, buộc phải thuê khách sạn, tự nhốt mình trong phòng, cài đặt ứng dụng zoom để làm việc trực tuyến.

Ngày 19-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM, Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, giải cứu thành công nam sinh viên bị "bắt cóc online".

Trưa 16-9, em N.S.L., (18 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) là sinh viên một trường đại học tại TPHCM, nhận cuộc gọi từ một người lạ, giọng nữ, tự xưng là shipper giao hàng và yêu cầu kết bạn Zalo để tiện liên lạc. Sau đó, một tài khoản Zalo khác gọi đến xưng là cán bộ công an, thông báo đã bắt giữ shipper kia và qua đấu tranh, phát hiện L. có liên quan đến một đường dây rửa tiền, ma túy.

Công an kịp thời giải cứu sinh viên

Đối tượng yêu cầu L. giữ bí mật, không được báo cho người thân và hợp tác điều tra nếu không sẽ bị xử lý hình sự. Sau đó, nam sinh viên bị các đối tượng thao túng tâm lý, buộc phải thuê khách sạn, tự nhốt mình trong phòng, cài đặt ứng dụng zoom để làm việc trực tuyến.

Qua màn hình, L. bị các đối tượng khống chế, khi thì cho xem hình ảnh giả lập phòng làm việc của công an, khi thì dựng cảnh lấy lời khai. Các đối tượng yêu cầu L. cung cấp tài khoản Facebook, Zalo để kiểm soát và sử dụng nhằm liên hệ với gia đình.

Sau khi nắm giữ các thông tin cá nhân, nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện cho mẹ của L. là bà Đ.Th.T. (50 tuổi) yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để chuộc con, nếu không sẽ đưa sang Campuchia để xử lý. Nhận thấy sự việc bất thường, bà T. lập tức đến Phòng CSHS để trình báo.

Sinh viên được giải cứu

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo khẩn cấp các đơn vị liên quan vào cuộc.

Đến tối 17-9, khi biết cơ quan công an đã nắm được thông tin, các đối tượng tiếp tục ép L. phải di chuyển bằng taxi về hướng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), với lý do Công an Việt Nam và Campuchia đang phối hợp lấy lời khai.

Kế hoạch của chúng là đưa L. qua biên giới để dễ bề khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ hành trình di chuyển của L. đã nằm trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. 23 giờ cùng ngày, các mũi trinh sát đồng loạt triển khai, kịp thời giải cứu L., bàn giao cho gia đình.

HOÀNG BẮC