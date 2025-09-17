Giải cứu thiếu niên bị bắt cóc online, tống tiền 200 triệu đồng

Ngày 17-9, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng giải cứu thành công một người bị “bắt cóc online" và tống tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 16-9, Công an phường An Hải tiếp nhận tin báo của bà V.T.B.L. về việc con trai N.V.M.T. (sinh năm 2007) nghi bị kẻ xấu uy hiếp, lừa đảo tống tiền 200 triệu đồng. Các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để trả nợ cá độ bóng đá cho em N.V.M.T.

Theo trình báo, lúc 16 giờ 30, N.V.M.T rời nhà đi học nhưng đến 18 giờ 25, bà L. nhận được tin nhắn từ con trai với nội dung bị đòi nợ, buộc gia đình phải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Khi gia đình động viên trở về thì N.V.M.T. từ chối, cho biết chỉ khi trả xong nợ mới dám về nhà.

Xác định vụ việc có dấu hiệu bắt cóc online, tống tiền, Công an phường An Hải đã nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Hội An Tây vào cuộc xác minh.

Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện N.V.M.T. đang ở một mình tại một căn nhà ở phường Hội An Tây trong trạng thái hoảng loạn.

Qua đấu tranh, N.V.M.T. khai nhận đã bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, đe dọa liên quan đến “vụ án rửa tiền” và yêu cầu rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ để “làm việc”. Sau đó, đối tượng buộc em gọi điện, nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được “bảo lãnh về”.

Cơ quan công an đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu an toàn cho N.V.M.T., đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng truy xét đối tượng liên quan.

PHẠM NGA