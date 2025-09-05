Giải cứu cô gái bị "bắt cóc online" đòi tiền chuộc 300 triệu đồng

Ngày 5-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công một vụ “bắt cóc online” đòi 300 triệu đồng tiền chuộc.

Hình ảnh nạn nhân trong nhà nghỉ bị nhóm lừa đảo đe dọa, lấn át tinh thần

Trước đó, ngày 3-9, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được trình báo của bà P.T.H.A. (ngụ phường Trấn Biên) về việc con gái bị đối tượng không rõ lai lịch bắt cóc, gọi điện, nhắn tin yêu cầu phải đưa 300 triệu đồng tiền chuộc để trả người.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương vào cuộc.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Cục nghiệp vụ, Công an phường Trấn Biên giải cứu thành công nạn nhân, khi em đang bị các đối tượng khống chế tại một nhà nghỉ ở phường Trấn Biên.

Theo lời kể của nạn nhân, chiều ngày 2-9, em nhận điện thoại của shipper thông báo có đơn hàng, yêu cầu cung cấp thông tin địa chỉ để giao hàng.

Một lúc sau, một đối tượng khác tự xưng là công an gọi điện đến và nói em có liên quan một đường dây ma túy và rửa tiền.

Kẻ lừa đảo sử dụng tài khoản Zalo của nạn nhân để nhắn tin cho gia đình chuyển tiền chuộc

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng Zoom, mở camera, chia sẻ màn hình, đồng thời để chứng minh "trong sạch" phải chuyển tiền cho chúng, nếu không sẽ bị bắt giam.

Đối tượng sau khi nhận tiền, yêu cầu nạn nhân đến chỗ vắng người, không được liên lạc với ai.

Khi nạn nhân thuê được phòng trong một nhà nghỉ, đối tượng thông qua phần mềm Zoom giám sát, khống chế, dùng lời lẽ đe dọa và buộc em cung cấp tài khoản Facebook, Zalo cùng mật khẩu.

Từ đó, các đối tượng đã liên lạc với gia đình, đe dọa yêu cầu đưa tiền chuộc.

HOÀNG BẮC