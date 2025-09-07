Podcast bản tin ANTT 7-9: Giải cứu nhiều trường hợp khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online"; Cụ bà 73 tuổi suýt mất 400 triệu đồng vì “công an giả”

Podcast bản tin ANTT 7-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thanh Hóa: Khám xét khẩn cấp nơi ở của trùm giang hồ "Mạnh gỗ"; Hà Nội: Giải cứu nhiều trường hợp khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online"; Xe máy va chạm tàu hỏa làm một người tử vong; Lửa, khói bao trùm cơ sở giao hàng nhanh ở Hà Tĩnh lúc sáng sớm; Lửa cháy ngùn ngụt tại căn nhà 4 tầng ở vòng xoay Mả Vòng, Khánh Hòa; Đồng Nai: Cụ bà 73 tuổi suýt mất 400 triệu đồng vì “công an giả”.