Podcast bản tin ANTT 7-9: Giải cứu nhiều trường hợp khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online"; Cụ bà 73 tuổi suýt mất 400 triệu đồng vì “công an giả”

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 7-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thanh Hóa: Khám xét khẩn cấp nơi ở của trùm giang hồ "Mạnh gỗ"; Hà Nội: Giải cứu nhiều trường hợp khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online"; Xe máy va chạm tàu hỏa làm một người tử vong; Lửa, khói bao trùm cơ sở giao hàng nhanh ở Hà Tĩnh lúc sáng sớm; Lửa cháy ngùn ngụt tại căn nhà 4 tầng ở vòng xoay Mả Vòng, Khánh Hòa; Đồng Nai: Cụ bà 73 tuổi suýt mất 400 triệu đồng vì “công an giả”.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

thanh hoá buôn lậu gỗ mạnh gỗ bắt cóc online bắt cóc lừa đảo online tai nạn giao thông tai nạn đường sắt tàu hoả

