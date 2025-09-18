Giải cứu nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền gần 500 triệu đồng

Ngày 18-9, Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa giải cứu thành công một nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền người thân gần 500 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16-9, Công an phường Tân An đã nhận được tin báo của một người dân trú tại tỉnh Đồng Nai về việc con trai ông là L.N.Đ.T. (sinh năm 2007) đang học tại một trường đại học trên địa bàn phường bị kẻ xấu bắt, tra tấn, đánh đập và đòi tiền chuộc 450 triệu đồng. Đối tượng đe dọa sẽ bán nạn nhân sang Campuchia nếu không chuyển tiền.

Ngay trong đêm, Công an phường Tân An đã huy động tối đa lực lượng, chia làm nhiều tổ công tác khẩn trương tổ chức xác minh. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện T. đang ở một mình trong phòng tại 1 khách sạn trên địa bàn phường Tân An.

Thời điểm này, T. vẫn đang bị các đối tượng giả danh là Công an uy hiếp tinh thần, thao túng tâm lý, vẫn đang gọi điện thoại qua video với mẹ, gào thét kêu cứu. Tất cả đều do nhóm đối tượng lừa đảo lên kịch bản rồi yêu cầu em T. thực hiện theo.

Lực lượng công đã giải cứu được em T. bàn giao cho gia đình.

Công an phường Tân An đã nhanh chóng tiếp cận T. động viên, trấn an tinh thần, đồng thời phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh thêm thông tin, địa chỉ các đối tượng lừa đảo. Kết quả xác định địa chỉ IP mà các đối tượng đang sử dụng để liên lạc với T. đang ở Campuchia.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa cho biết, đối tượng lừa đảo qua mạng đã nhắm đến các em học sinh, sinh viên để thao túng tâm lý, “bắt cóc online” rồi đòi tiền chuộc từ người thân. Vì vậy, ngoài việc các gia đình phải thường xuyên duy trì sự kết nối, tuyên truyền, giáo dục con em mình, thì các trường học cũng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật, cảnh báo các phương thức thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm để nâng cao cảnh giác cho học sinh, sinh viên.

