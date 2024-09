Đồng Nai: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi

Người dân vớt cá chết trên sông La Ngà khi nước lũ dâng cao vào năm 2023

Theo đó, lượng mưa trong các ngày 18 và 19-9 từ 80 - 100mm, có nơi trên 110mm, nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và các khu đô thị, những khu vực ven sông, kênh rạch; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyên nhân ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh kết hợp với ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc và Trung Trung bộ, nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nên trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông nhiều nơi, có nơi mưa rất to.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) đang chủ động có các phương án đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ven sông La Ngà.

Đáng chú ý, khoảng 20 hộ dân thuộc địa bàn ấp 7 của xã sinh sống bằng nghề đánh bắt cá ven sông La Ngà đang rất lo ngại trước nguy cơ nước lũ dâng cao.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong cao điểm mưa lũ, địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống lụt bão trên hệ thống loa đài, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự thực hiện cắm biển cảnh báo, hỗ trợ gia cố nhà cửa, vị trí neo đậu ghe xuồng và sơ tán người dân đến vị trí an toàn nếu xảy ra tình trạng nước lũ dâng cao.

HOÀNG BẮC