Đông Nam Á đối mặt với mùa hè khắc nghiệt

Nhà khí hậu học Maximiliano Herrera, người theo dõi nhiệt độ khắc nghiệt trên toàn cầu, cho biết, Đông Nam Á đang ghi nhận mức nhiệt tăng cao chưa từng thấy. Khoảng cách giữa các đợt nắng hạn cũng đang rút ngắn hơn so với trước đây. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu khí hậu Thụy Sĩ IQ Air cho rằng, đợt nắng nóng hiện tại là do sự kết hợp của các yếu tố bao gồm biến đổi khí hậu do con người gây ra và El Nino.

Người dân Singapore đối diện với thời tiết nắng nóng. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Các chính phủ ở Đông Nam Á đều đã ra cảnh báo, hướng dẫn để người dân tránh bị say nắng. Thái Lan là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của nắng nóng, nhiệt độ trên khắp Thái Lan đã liên tục vượt các mức kỷ lục. Vào đầu tháng 4-2024, nhiệt độ trung bình ở TP Bangkok đã vượt quá 42oC, cao hơn mức nhiệt trung bình vào năm ngoái, buộc nhiều người dân phải ở trong nhà. Nhà chức trách Thái Lan cho biết, nhiệt độ có thể lên tới 43-44,5oC trong tháng này. Người dân được cảnh báo sẵn sàng đối mặt với nhiệt độ dự kiến cao hơn bình thường khoảng 30%.

Tại Malaysia, ít nhất 2 ca tử vong do nắng nóng được ghi nhận, bao gồm một thanh niên 22 tuổi từ bang phía Bắc Pahang và bé trai 3 tuổi ở bang Kelantan lân cận. Trước đó, Cục Khí tượng Malaysia đã cảnh báo về thời tiết nắng nóng tại 14 khu vực trên toàn quốc. Hiện nước này đang chuẩn bị cho nguy cơ nắng nóng cấp độ 3 và cảnh báo làn sóng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hàng trăm trường học ở Philippines, trong đó có thủ đô Manila, phải đóng cửa sau khi nhiệt độ hàng ngày tăng trên 42oC. Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia và lực lượng vũ trang nước này đang xem xét làm mưa nhân tạo ở một số khu vực để hạ nhiệt.

Ở Singapore, một số trường yêu cầu học sinh mặc quần áo mát mẻ cho tới khi có thông báo mới, trong bối cảnh nhiệt độ cao kéo dài những tuần gần đây. Cơ quan Khí tượng Singapore cho biết, thời tiết Singapore năm 2024 có thể nóng hơn năm 2023. Thời tiết cực đoan cũng làm nhiều nông dân tại Đông Nam Á lo ngại nguy cơ thiếu nước sẽ kéo giảm năng suất.

THANH HẰNG tổng hợp