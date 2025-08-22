Đa phương tiện

Đóng viện phí cho người lạ: Chia gánh nặng, nhân lòng tin

Vượt qua giới hạn của một trào lưu mạng xã hội, “đóng viện phí cho người lạ” không chỉ giúp người bệnh nhẹ gánh lo toan, yên tâm điều trị mà còn phòng ngừa hành vi trục lợi từ thiện. Sự hỗ trợ thực chất, đúng lúc, đúng người từ cộng đồng sẽ tiếp sức các bệnh viện tập trung chăm sóc sức khỏe người bệnh tốt nhất.
Đóng viện phí cho người lạ: Chia gánh nặng, nhân lòng tin. Nội dung này chúng tôi sẽ đề cập trong podcast hôm nay.

GIAO LINH - THANH TÂM - TAM NGUYÊN

