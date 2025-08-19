Podcast bản tin trưa 19-8: Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền quyết định chế độ tiền lương đối với công chức

Podcast bản tin trưa 19-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sáng nay 19-8: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án trên cả nước; TPHCM khởi công, khánh thành 39 dự án hạ tầng quy mô lớn; Hàng loạt khí tài tham gia diễu binh, diễu hành được vận chuyển về trung tâm Hà Nội; Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa; Tử hình kẻ sát hại chiến sĩ cảnh sát cơ động; Bỏ mặc nạn nhân trong đêm tối, người phụ nữ gây tai nạn khai gì?...