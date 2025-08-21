Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 21-8: Vi phạm giao thông có thể bị áp dụng hình phạt lao động công ích; Hai chị em ngộ độc cần sa sau khi ăn kẹo dẻo không rõ nguồn gốc

SGGPO

Podcast bản tin trưa 21-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 21-8: Cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất nhiều khu vực; Bắc Ninh: Mưa lớn, úng ngập và sạt lở sáng 21-8; Thanh Hóa: Lội qua suối, 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi; Bố trí hàng trăm đội y tế ứng trực trong lễ diễu binh, diễu hành; Tạo điều kiện chuyển trường cho học sinh theo cha mẹ đến TPHCM làm việc; Truy tìm người nước ngoài lạng lách, đánh võng trên đường biển Nha Trang...

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

học sinh dùng điện thoại phụ huynh học sinh sở giáo dục TPHCM thời tiết nắng nóng mưa lớn TPHCM thời tiết hôm nay sở giáo dục chuyển trường học sinh chuyển trường trường công lập mưa lớn lũ cuốn thanh hóa an toàn thực phẩm ngộ độc thực phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc lao đông công ích vi phạm giao thông CSGT nha trang du khách nước ngoài diễu binh A80 bộ y tế

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn