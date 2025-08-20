podcast bản tin ANTT 20-8: Đi làm việc lương cao tại Campuchia, 2 người được giải ở Myanmar đã về Việt Nam an toàn

Podcast bản tin ANTT 20-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tiếp nhận 2 công dân được giải cứu từ Myanmar; Thiếu niên 16 tuổi vô cớ bị nhóm côn đồ đánh mù mắt; Bắt đối tượng dụ 2 em nhỏ ra ruộng khoai rồi đánh đập, làm chuyện đồi bại; Hà Nội: Khởi tố người đàn ông đánh phụ nữ ở sảnh chung cư; Tự ý chặt cây, một trung tâm ở Lâm Đồng bị phạt 40 triệu đồng; Triệt phá đường dây vận chuyển gần 300kg ma tuý, thu giữ súng AK và đạn...