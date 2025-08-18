Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 18-8: Hơn 1.000kg côn trùng bốc mùi, không có hóa đơn

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 18-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tạm giữ hình sự người vợ bị cáo buộc sát hại chồng; Tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan vụ việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1; Bắt đối tượng móc cốp xe trộm 460 triệu đồng; Tiêu hủy hơn 1.000 kg các loại côn trùng không rõ nguồn gốc xuất xứ; Cảnh sát biển liên tiếp triệt phá 2 vụ án ma túy; Tai nạn trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

tội phạm ma túy cảnh sát biển triệt phá vụ án ma túy tiêu hủy côn trùng không rõ nguồn gốc nhộng ong bọ xít Quản lý thị trường Thanh Hoá Công an tỉnh Phú Thọ giết người án mạng lực lượng công an trộm nghiện cờ bạc nợ nần trộm cắp tiền Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tạm giữ hình sự

