Podcast bản tin ANTT 18-8: Hơn 1.000kg côn trùng bốc mùi, không có hóa đơn

Podcast bản tin ANTT 18-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tạm giữ hình sự người vợ bị cáo buộc sát hại chồng; Tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan vụ việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1; Bắt đối tượng móc cốp xe trộm 460 triệu đồng; Tiêu hủy hơn 1.000 kg các loại côn trùng không rõ nguồn gốc xuất xứ; Cảnh sát biển liên tiếp triệt phá 2 vụ án ma túy; Tai nạn trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong...