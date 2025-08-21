Podcast bản tin ANTT 21-8: Cấp cứu hai trẻ bỏng nặng, nghi bị cha ruột phóng hỏa; Người đàn ông bị đâm tử vong sau mâu thuẫn tại quán nhậu

Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 21-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xử lý nam thanh niên tổ chức hội thảo bán sản phẩm không rõ nguồn gốc; Điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong sau mâu thuẫn tại quán nhậu; Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do 'Má Hạnh' cầm đầu; Cấp cứu hai trẻ bỏng nặng, nghi bị cha ruột phóng hỏa; Đồng Nai: Triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức; Truy tìm người nước ngoài lạng lách, đánh võng trên đường biển Nha Trang...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

bán hàng đa cấp tổ chức hội thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây rối trật tự công công mâu thuẫn quán nhậu cố ý gây thương tích cho vay nặng lãi công an tphcm cho vay lãi cao phóng hỏa bỏng nặng nhập viện cấp cứu làm giả con dấu giả giấy tờ nhà nước làm giả hồ sơ

