Podcast bản tin tối 20-8: TPHCM chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm; Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 33 năm lẩn trốn

SGGPO

Podcast bản tin tối 20-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm; Công bố điểm chuẩn đại học đợt 1 lùi lại đến 17 giờ ngày 22-8; TPHCM: Lấy ý kiến phụ huynh về việc cấm học sinh dùng điện thoại trong trường học; “Lãnh đạo ngành thuế nói không truy thu, nhưng thực tế lại có”; Tổng đàn bò sữa sụt giảm mạnh, Hội Chăn nuôi Việt Nam lên tiếng; Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 33 năm lẩn trốn.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

điểm chuẩn đại học thi THPT 2025 thi đại học điểm thi 2025 truy thu thuế Sở Tài chính Thuế TPHCM thuế thu nhập cá nhân chăn nuôi bò sữa bộ công thương Hội Chăn nuôi Việt Nam công an hà tĩnh đối tượng truy nã Nông trường 352 Công ty Hải Vân Quân khu 5 thủ thiêm chung cư thủ thiêm căn hộ ven sông căn hộ quận 2 đấu giá căn hộ thủ thiêm học sinh dùng điện thoại phụ huynh học sinh sở giáo dục TPHCM

