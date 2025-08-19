Podcast bản tin ANTT 19-8: Lý do cha vợ "ra tay" với con rể đến chấn thương sọ não

Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 19-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tình trạng sức khỏe các nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Đắk Lắk; Lý do cha vợ "ra tay" với con rể đến chấn thương sọ não; Xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo hơn 160 tỷ đồng với 249 bị hại; Giả nhân viên Đại sứ quán để lừa đảo xuất khẩu lao động; An Giang: Bắt quả tang 11 đối tượng đang “bay lắc” trong phòng trọ; An Giang: Truy tìm đối tượng lừa đảo 4,3 tỷ đồng...

THU HƯƠNG

Từ khóa

giết người án mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng sổ đỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vay đi nhậu con rể đánh vào đầu ma túy bay lắc tai nạn xe khách giường nằm Đắk Lắk xe mất lái giải cứu hành khách xuất khẩu lao động

