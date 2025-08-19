Podcast bản tin ANTT 19-8: Lý do cha vợ "ra tay" với con rể đến chấn thương sọ não

Podcast bản tin ANTT 19-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tình trạng sức khỏe các nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Đắk Lắk; Lý do cha vợ "ra tay" với con rể đến chấn thương sọ não; Xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo hơn 160 tỷ đồng với 249 bị hại; Giả nhân viên Đại sứ quán để lừa đảo xuất khẩu lao động; An Giang: Bắt quả tang 11 đối tượng đang “bay lắc” trong phòng trọ; An Giang: Truy tìm đối tượng lừa đảo 4,3 tỷ đồng...