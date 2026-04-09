Đột phá không gian sống: Khi mật độ xanh và hạ tầng đỗ xe trở thành chuẩn mực tại Sunshine Sky City

Sự thiếu hụt bãi đỗ xe và mảng xanh đang tạo nên “gọng kìm” gây áp lực lên đô thị tại TPHCM. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng cạn kiệt, thị trường đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch mạnh mẽ: người mua nhà ưu tiên những dự án có khả năng giải quyết tận gốc bài toán đô thị – từ chỗ đỗ xe đến môi trường sống bền vững.

Mảng xanh nội khu đang là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên vị thế dẫn dắt thị trường

Áp lực hạ tầng đỗ xe và “cơn khát” không gian xanh

TPHCM hiện đang chịu áp lực lớn từ hơn 10 triệu phương tiện đang lưu hành, bao gồm khoảng 1 triệu ô tô và 9 triệu xe máy, kéo theo nhu cầu giao thông tĩnh gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, phần lớn các dự án chung cư hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 20–30% nhu cầu đỗ xe ô tô, dẫn đến tình trạng quá tải hầm xe và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sinh hoạt của cư dân, đặc biệt ở phân khúc trung – cao cấp.

Không chỉ đối mặt với bài toán đỗ xe, cư dân đô thị còn đang rơi vào "cơn khát" mảng xanh khi diện tích công viên bình quân chỉ đạt 0,55 m²/người. Con số này không chỉ thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu quy hoạch 5 m²/người vào năm 2030 mà còn tạo ra một khoảng cách thấp hơn hàng chục lần khi đặt cạnh các đô thị như Singapore (30,3 m²/người) hay Seoul (41 m²/người).

Tại khu Nam Sài Gòn, Sunshine Sky City - Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ và Căn hộ khách sạn chuẩn 4.0 ven sông, được quy hoạch theo hướng giải quyết trực diện hai “điểm nghẽn” đô thị. Hạ tầng hầm đỗ xe được tối ưu để giảm áp lực giao thông tĩnh, trong khi khoảng 12.000m² diện tích cây xanh và mặt nước đóng vai trò cân bằng môi trường sống ngay trong nội khu.

Sunshine Sky City giải bài toán hạ tầng giao thông tĩnh, tái cấu trúc không gian sống

Tọa lạc tại giao lộ Phú Thuận – Huỳnh Tấn Phát, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Sunshine Sky City gồm 9 tòa tháp cao từ 26 đến 38 tầng với gần 3.500 sản phẩm cao cấp. Trong tổng thể đó, phân khu Thịnh Vượng nổi bật với cụm tòa tháp V7, V8, V9 được khởi công từ cuối tháng 11-2025, đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hạ tầng ngầm đồng bộ và không gian sống chuẩn sinh thái.

Sunshine Sky City sở hữu ba mặt hướng sông Sài Gòn và sông Cả Cấm, cùng vị trí kết nối trực tiếp đến cầu Phú Mỹ 2 - dự kiến hoàn thành, đi vào vận hành trong năm 2029

Cụ thể, khu vực này bố trí hệ thống 3 tầng hầm đỗ xe với tổng diện sàn xây dựng lên đến 26.545,6m², chiều cao từ 4 – 4,4m, kết hợp giữa đỗ xe truyền thống và hệ thống đỗ xe cơ khí hiện đại. Không gian hầm được tổ chức khoa học, phân tách rõ các luồng giao thông và kết nối trực tiếp lên từng tòa tháp, qua đó tối ưu công năng sử dụng, nâng cao hiệu suất khai thác và hạn chế giao cắt nội khu.

Với toàn bộ hạ tầng kỹ thuật được đưa xuống dưới lòng đất, các tòa tháp không chỉ giải quyết bài toán giao thông tĩnh mà còn tạo điều kiện “trả lại” mặt đất cho cảnh quan và môi trường sống. Đây cũng là tiền đề để phát triển các không gian sinh hoạt và tiện ích ngoài trời theo hướng thông thoáng và tách biệt với hạ tầng kỹ thuật.

Hệ thống đỗ xe tại Sunshine Sky City ứng dụng công nghệ thông minh, giúp tối ưu việc tìm kiếm và phân bổ vị trí đỗ xe

Cách tiếp cận này càng phát huy hiệu quả trong bối cảnh thiếu hụt không gian xanh của TPHCM. Tại Sunshine Sky City, khoảng 12.000m² diện tích cây xanh và mặt nước được bố trí ngay trong nội khu, đi cùng mật độ xây dựng khoảng 29,5%, thấp hơn mặt bằng chung của nhiều dự án cao tầng hiện nay. Cách phân bổ này cho phép hình thành các lớp không gian xanh liên hoàn, góp phần điều hòa vi khí hậu, giảm hiệu ứng đảo nhiệt và cải thiện chất lượng không khí – những yếu tố đang trở thành nhu cầu thiết yếu tại các đô thị lớn.

Một góc cảnh quan nội khu tại cụm tháp V7, V8 và V9 - dự án Sunshine Sky City

Nâng tầm chuẩn sống với hệ tiện ích 5 sao, mang đến không gian nghỉ dưỡng thực thụ ngay trong lòng đô thị

Tại Sunshine Sky City, ranh giới giữa một nơi ở và một khu resort 5 sao gần như bị xóa nhòa. Hệ thống hơn 50 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế được tích hợp tinh tế vào không gian sống, từ những khu vực thư giãn, tái tạo năng lượng như vườn thiền trên cao, spa chăm sóc sức khỏe đến những tiện ích sôi động như Rooftop Bar, bể bơi vô cực… Tất cả được vận hành trên nền tảng công nghệ thông minh, giúp cư dân tối ưu hóa thời gian và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, mảng xanh khổng lồ và dịch vụ cao cấp đã biến mỗi ngày tại Sunshine Sky City trở thành một kỳ nghỉ dưỡng thực thụ.

Tổ hợp tiện ích tầng mái – nơi kết hợp trải nghiệm dịch vụ 5 sao và tầm nhìn panorama hướng sông đắt giá

Đáp ứng hoàn hảo nhu cầu trải nghiệm sống của cư dân, các dự án phát triển theo hướng “wellness living” và tối ưu hạ tầng ngầm thường ghi nhận biên độ tăng giá tốt hơn, đồng thời duy trì thanh khoản ổn định.