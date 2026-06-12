Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân

Nhận thức rõ vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II luôn xác định việc triển khai các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh.

Vườn lan của anh Nguyễn Tuấn Trường tại xã Ninh Gia (tỉnh Lâm Đồng)

Ông Nguyễn Hữu Phụng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II cho biết, xác định khu vực nông nghiệp, nông thôn là thị trường truyền thống và là lĩnh vực ưu tiên đầu tư, Chi nhánh đã tập trung nguồn lực, ưu tiên cân đối nguồn vốn nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Đến ngày 31-5-2026, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 26.539 tỷ đồng, chiếm 97,43% trên tổng dư nợ của Chi nhánh, với 27.057 khách hàng còn dư nợ. So với đầu năm 2026, dư nợ tăng 1.135 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 4,46%. Nguồn vốn được tập trung đầu tư cho nhiều nhóm khách hàng là hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đoàn công tác của các cơ quan báo, đài làm việc tại Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II

Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II luôn quan tâm triển khai các chính sách tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các chủ thể OCOP trên địa bàn. Đến ngày 31-5-2026, chi nhánh đã thực hiện cho vay đối với 2 khách hàng với dư nợ đạt 22 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương là trà ô long và đông trùng hạ thảo.

Tại xã Ninh Gia (tỉnh Lâm Đồng), nguồn vốn từ Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II đã đi sâu vào sản xuất nông nghiệp của nông dân địa phương. Anh Nguyễn Tuấn Trường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa lan Lan Anh Đà Lạt, doanh nghiệp trồng lan hồ điệp quy mô lớn ở xã Ninh Gia chia sẻ, doanh nghiệp đi vào hoạt động ở địa phương vào năm 2020, với quy mô gần 16.000 m2 nhà vườn. Sản phẩm lan hồ điệp tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia… Theo anh Trường, quyết định “gắn kết” với Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II, mà cụ thể là Phòng GD Ninh Gia vì ngân hàng này có nhiều chính sách hỗ trợ tích cực cho ngành nông nghiệp. Vốn vay anh Trường dùng để đầu tư cây giống là chủ yếu. Từ nguồn vốn vay nói trên, mỗi năm vườn lan của anh Trường cho doanh thu từ 30 – 40 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đạt từ 25 – 30% mỗi năm.

ĐỨC THANH