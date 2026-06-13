Budweiser ra mắt bộ sưu tập World Cup 2026, tặng quà trị giá gần 2 tỷ đồng

Hướng tới không khí sôi động của FIFA World Cup 2026™, Budweiser chính thức khởi động chiếndịch tại Việt Nam với việc ra mắt bộ sưu tập lon phiên bản đặc biệt và triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn dành cho người hâm mộ bóng đá, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng.

Theo Budweiser, FIFA World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử khi quy tụ 48 đội tuyển, 1.248 cầu thủ và 104 trận đấu, diễn ra tại ba quốc gia gồm Canada, Mexico và Hoa Kỳ. Giải đấu cũng được kỳ vọng chứng kiến sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Guillermo Ochoa.



Là đối tác chính thức của FIFA World Cup tronghơn 40 năm, Budweiser tiếp tục đồng hành cùng người hâm mộ toàn cầu thông qua chiến dịch “Mừng mọi phút giây kinh điển”, với sự xuất hiện của HLV Jürgen Klopp và tiền đạo Erling Haaland.

Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu này giới thiệu bộ sưu tập gồm 6 phiên bản lon FIFA World Cup 2026. Trong đó, 5 thiết kế tái hiện những kỳ World Cup từ năm 2010 đến 2022 và một mẫu dành riêng cho mùa giải 2026. Bên cạnh đó là phiên bản đặc biệt “Cúp vàng”, lấy cảm hứng từ chiếc cúp danh giá của bóng đá thế giới.

Song song với hoạt động ra mắt sản phẩm, Budweiser triển khai chương trình quay số may mắn từ ngày 15-5 đến 31-7-2026. Điểm nhấn là 2 giải đặc biệt, mỗi giải là một logo Budweiser bằng vàng 24K trị giá gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình còn trao 1.000 phiếu mua hàng điện tử Adidas phiên bản FIFA World Cup 2026, trị giá 2,5 triệu đồng mỗi giải.

Để tham gia, người tiêu dùng cần sưu tập đủ 6 mẫu lon phiên bản World Cup 2026, quét mã QR trênsản phẩm hoặc truy cập mini-app Budweiser trên Zalo để đăng ký.

Với thông điệp “Bật nắp Bud đỏ, mừng mọi phút giây kinh điển”, Budweiser kỳ vọng góp phần lan tỏa không khí lễ hội bóng đá và mang đến nhiềutrải nghiệm hấp dẫn cho người hâm mộ Việt Nam trước thềm FIFA World Cup 2026.

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