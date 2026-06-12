Vietjet giảm 20% giá vé Deluxe, SkyBoss và Business trong mùa hè 2026

Ngày 11-6-2026, Vietjet công bố triển khai chương trình ưu đãi mùa hè với mức giảm 20% giá vé cho các hạng vé Deluxe, SkyBoss và Business trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế của hãng.

Theo đó, hành khách đặt vé qua website www.vietjetair.com> hoặc ứng dụng Vietjet Air từ hôm nay đến 23:00 ngày 31-8-2026 (GMT+7) sẽ được giảm 20% giá vé hạng SkyBoss và Business trên các đường bay nội địa khi nhập mã VJD20. Với các đường bay quốc tế, khách hàng nhập mã VJIN20 sẽ được giảm 20% giá vé hạng Deluxe, SkyBoss và Business (chưa bao gồm thuế, phí).

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong dịp hè, Vietjet tăng hơn 30% tải cung ứng nội địa so với tháng trước. Các chuyến bay tăng cường được phân bổ trên các đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM với các điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Kuala Lumpur (Malaysia).

Vietjet đã chủ động chuẩn bị nguồn lực, phát triển đội tàu bay, bố trí thêm nhân lực nâng cao năng lực tự phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài, đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các ứng dụng công nghệ trong công tác điều hành, khai thác bay nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ mùa cao điểm.

Bay cùng Vietjet mùa hè 2026, hành khách có thể nhận được Bộ quà tặng cổ vũ bóng đá độc quyền cực chất; cơ hội tiết kiệm đến 30% khi đặt mua trước Combo suất ăn đặc biệt – “Hattrick và Penalty”. Ngoài ra, mỗi chuyến bay Vietjet còn hứa hẹn mang đến những hoạt động giải trí bất ngờ, đặc sắc. Chi tiết tham khảo tại website www.vietjetair.com.

Vietjet dẫn lối, kết nối đam mê!