Vietjet được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững

Vietjet vừa được vinh danh với hai hạng mục “Vận tải bền vững tiêu biểu” và “Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững” trong “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026” (Top 50 CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư trao tặng. Đây là năm thứ ba hãng góp mặt trong bảng xếp hạng, tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững gắn với mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng (giữa) đại diện hãng nhận giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu

Được đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) bởi Hội đồng Thẩm định gồm các chuyên gia và lãnh đạo uy tín trong và ngoài nước, kết quả này ghi nhận hiệu quả Vietjet trong các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Top 50 CSA là bảng xếp hạng thường niên nhằm vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trong thực thi chiến lược phát triển bền vững, cam kết tăng trưởng xanh và thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Năm nay, bên cạnh Vietjet, bảng xếp hạng quy tụ nhiều doanh nghiệp dẫn đầu nền kinh tế như FPT, Masan Group, Thế Giới Di Động…

Là hãng hàng không tiên phong trong chuyển dịch xanh, Vietjet ứng dụng công nghệ số và AI để tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tiêu thụ nhiên liệu. Hãng cũng liên tục đầu tư đội tàu bay thế hệ mới có khả năng tiết giảm đến 20% tiêu hao nhiên liệu và cắt giảm đến 38% lượng phát thải so với các dòng tàu bay cũ, đồng thời chủ động nghiên cứu, hợp tác phát triển và đưa vào sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), từng bước hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050 theo định hướng chung của các quốc gia toàn cầu.

Đội ngũ nhân sự đa quốc tịch, đa văn hóa là nền tảng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh và hội nhập toàn cầu của Vietjet

Song song với các sáng kiến môi trường, Vietjet xây dựng môi trường làm việc đa văn hóa và bình đẳng với hơn 9.000 nhân sự đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nữ giới chiếm 43,55% tổng nhân sự và gần 30% vị trí quản lý điều hành. Hãng đồng thời đầu tư mạnh cho phát triển nguồn nhân lực với Học viện Hàng không Vietjet đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu, cung cấp các khóa đào tạo cho trung bình 50.000 học viên mỗi năm, đáp ứng nhu cầu huấn luyện đào tạo phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư, điều phái bay… của hãng cũng như ngành hàng không khu vực.